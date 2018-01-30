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    Cumhurbaşkanı Erdoğan gezisini erteledi

    Özgür ALTUNCU / İSTANBUL
    30.01.2018 - 11:53 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki hafta gerçekleştirileceği belirtilen Latin Amerika ziyaretini ileri bir tarihe bıraktı.

    5 Şubat tarihinde Vatikan ve İtalya'yı ziyaret edecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, devamında Latin Amerika ülkeleri Brezilya, Uruguay ve Venezuela'yı ziyaret edeceği açıklanmıştı. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden bugün yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanımızın Vatikan-İtalya’yı müteakiben yapmayı düşündükleri Latin Amerika ziyareti, daha sonra belirlenecek bir başka tarihe ertelenmiştir.Önümüzdeki hafta başı yapılacak olan yurtdışı ziyareti, Vatikan ve İtalya ile sınırlı olacaktır" denildi. 

     

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    Etiketler: Güney Amerika , erteleme , son dakika
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