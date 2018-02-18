Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dünkü ziyaretiyle ilgili çarpıcı sözler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerinin satır başları şöyle:

Kahraman askerlerimiz önce biliyorsunuz Cerablus’ta, El Bab’da, yani Fırat Kalkanı harekatında şimdi de Zeytin Dalı Operasyonu'nda, İdlib’de, Afrin’de, Kuzey Irak’taki operasyonlarda bayrağımızı dalgalandıran rüzgarı estiriyor. Kararı verdiğimiz anda önce ben, sonra çağrıyı yapacağız hep birlikte yürüyeceğiz.

'DÜN AKŞAM BİR GAZİMİZİN EVİNE GİTTİM'

Dün akşam bir gazimizin evine gittim. Ve bu gazimiz 15 Temmuz Köprüsü'nde silahlı bir yaklaşımla bu alçaklar tarafından vurulmuş. 32 yaşında bir genç kardeşimiz, bir tane yavrusu var ve gerçekten çok da cefakar bir eşi var. İlginç olan şey şu: 46 kez ameliyat olmuş. Şimdi Salı günü ayağının dizden altını kesecekler.

Düşündüm, düşündüm dediler ki başka çare yok. 2 Sabri tanıdım ben, birisi bu Sabri ayağı kesiliyor. Diğeri de kendini tankın altına atan Sabri. Onu da çok ameliyat ettiler. Onu yurt dışına gönderdik dil tahsili yapıyor.

SALI GÜNÜ 47. OPERASYON

Dedi ki, 'Reisim kararı verdim ve salı günü 47. operasyona gireceğiz… Ne yapalım ayağımızı kestireceğiz.' Böyle gençlerimiz olduktan sonra birileri diyor ki gençlik şöyle gençlik böyle. Bizim gençliğimiz böyle dimdik ayakta. Üniversitelerdeki arkadaşlarınızdan tutun lisedekilere kadar hepsini kucaklamaya ak çatı altında birlikte yola devam etmeye var mısınız.

Biz Türk milletinden aldığımız güçle karşımızdakilerin ne dediğine değil kendi hedeflerimize bakıyoruz. Bize dostluk gösterene yüreğimiz de kollarımız da açıktır. Bize husumet besleyenin ise ne kimliğine ne de cesametine bakarız. Allah’ın yardımı, dostlarımızın duasıyla ezer geçeriz.

Son günlerde bize uzatılan hiçbir dostluk elini havada bırakmadığımızı sizler de görüyorsunuz. Meseleleri diyalogla çözmek isteyenlere karşı biz de müspet bir tavır sergiliyoruz. Ama şu gerçeği kimse aklından çıkarmamalıdır. Söz elbette değerlidir. Konuşmak belirli konularda anlaşmak elbette kıymetlidir. Ama biz asıl, neticeye bakarız. Yani hem müzakere ederiz hem de sahadaki operasyonlarımızı sürdürürüz. Çünkü bizim hiçbir talebimiz meşruiyet sınırları dışında değildir. Dolayısıyla bu süreçte kendisine çeki düzen vermesi gerekenler karşımızdakilerdir.



'KENDİ GÖBEĞİMİZİ KENDİMİZ KESMEK ZORUNDAYIZ'



Bu ilişkilerde karşılıklı bazı küçük jestler elbette mümkündür. Asıl beklentilerimizden en küçük bir tavizimiz yoktur. İşte Afrin’de... Sabır sabır sabır… Sayın Obama döneminde hep aldatıldık. Yaptık yapıyoruz… Derken geldik bu döneme. Olacaksa olacak olmayacaksa kendi göbeğimizi kendimiz kesmek zorundayız dedik.

Şu anda Fırat Kalkanı harekatında 2 bin kilometre kare alanı kontrol altına aldık. Şimdi o toprakların gerçek sahipleri oturuyor. Bizim oralarda hevesimiz yok.