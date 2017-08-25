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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok özel fotoğraflar

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 20:07Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 20:25

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter adresinden torunuyla fotoğraflarını paylaştı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çekildiği fotoğraflarını "Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip" notu ile paylaştı.

    Erdoğan bugün Cuma namazına torunu Ömer Tayyip Erdoğan'ı da götürmüştü. Torunuyla birlikte Dolmabahçe'deki Bezmi Alem Valide Sultan Camii'nde Cuma namazını kılan Erdoğan daha sonra katıldığı programın ardından Mabeyn Köşkü'nde bulunan çalışma ofisine geçti. Erdoğan burada torunu Ömer Tayyip Erdoğan ile çalışma ofisinde çeklidiği üç kare fotoğrafı resmi Twitter hesabından paylaştı. "Bugünkü mesai arkadaşım torunum Ömer Tayyip" notu ile paylaşılan fotoğraflarda Erdoğan ile torunu Ömer Tayyip masa üzerinde bulunan bir kağıdı inceliyor.

    Cumhurbaşkanı Erdoğandan çok özel fotoğraflar
    Cumhurbaşkanı Erdoğandan çok özel fotoğraflar

     

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    Etiketler: Erdoğan , Twitter , Ömer Tayyip Erdoğan
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