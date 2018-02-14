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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li vekile suç duyurusu

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 20:24 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine yönelik "tehdit" içeren sözleri nedeniyle CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hakkından suç duyurusunda bulundu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğu dilekçede, şüpheli Ağbaba'nın 3 Aralık 2017'de Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen parti etkinliğinde yaptığı konuşmasına yer verildi.

    Dilekçede, Ağbaba'nın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere CHP'li milletvekillerinin fezlekelerle korkutulmak istenildiğini iddia ettiği aktarıldı.

    Konuşmanın devamından Ağbaba'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek "Biz, Kemal Kılıçdaroğlu'na dokunulursa Türkiye'yi onun başına yıkarız, o kadar söyleyelim." ifadeleriyle açık bir şekilde Erdoğan'ı tehdit ettiği belirtilen dilekçede, şüpheli hakkında kamu davası açılması talep edildi.

    Dilekçede, tehdit suçuna ilişkin yargı mercilerinin emsal oluşturan bazı kararlarına da ver verildi.

    Etiketler: Erdoğan , Veli Ağbaba , CHP , son dakika
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