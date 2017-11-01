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    Haberler >Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Tezcan'a 50 bin TL'lik dava

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li Tezcan'a 50 bin TL'lik dava

    AA
    01.11.2017 - 15:22 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında "Kişilik haklarını ihlal edici mahiyette, şahsiyet haklarına saldırı kastıyla fevkalade ağır hakarette bulunduğu" gerekçesiyle 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın tarafından Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verilen 8 sayfalık dava dilekçesinde, Tezcan'ın 30 Ekim'de Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki yaptığı konuşma aktarıldı.

    Tezcan'ın 30 Ekim'de Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sarf ettiği ifadelerin, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra tahsis edilen Yenikapı ruhunun açık bir ihlali mahiyetinde olduğu belirtilen dilekçede, "Geçmişte olduğu gibi bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın göstermiş olduğu iyi niyetin şüpheli ve mensubu bulunduğu partide hiçbir karşılığının bulunmadığı, aksine tüm iyi niyetli çabalara rağmen Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik kötü niyetli yaklaşımların dozunu artırarak devam ettiğini tarihe not düşmek açısından özellikle vurgulamak isteriz." ifadelerine yer verildi.

    Tezcan'ın yaptığı konuşmadaki açıklamaları, düşünce ve ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilip maruz görülmesinin mümkün olmayacağı vurgulanan dilekçede, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ilgili maddeleri gereğince Tezcan'ın sözlerinin düşünceyi açıklama olarak kabul edilemeyeceği belirtildi.

    Benzer olaylar nedeniyle açılan davalarda, Cumhurbaşkanı lehine manevi tazminata hükmedildiği hatırlatılan dilekçede, emsal kararlarda bahsi geçen açıklamalar ile dava konusu açıklamaların birebir örtüştüğü ve bu nedenle manevi tazminata hükmedilmesinin hukuki bir zorunluluk olduğu vurgulandı.
    Manevi tazminatın yasal koşullarının oluştuğu ve hükmedilecek manevi tazminat miktarının caydırıcı olması gerektiği belirtilen dilekçede, CHP Genel Başkan Yardımcısı Tezcan'ın sarf ettiği ifadeler nedeniyle 50 bin lira manevi tazminatla cezalandırılması talep edildi.

    SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATMIŞTI

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisi için “Faşist diktatör” dediği gerekçesiyle CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan hakkında suç duyurusunda bulunmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tezcan hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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