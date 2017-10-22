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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çay ziyareti

    DHA / AA
    22.10.2017 - 19:47 | Son Güncelleme:

    İstanbul’da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Küçükçekmece’de bazı evlere çay ziyareti yaptı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları tarafından Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kongre Merkezi'nde düzenlenen 2023 gençlik şurasının ardından buranın karşısındaki bir apartmana sürpriz ziyaret gerçekleştirdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çay ziyareti

    Kongre merkezinin karşısındaki binada oturan Yücel ve Gönül Taşdemir isimli vatandaşların evine ziyarette bulunan Erdoğan, aile ile sohbet etti.

    Burada çay içen Erdoğan daha sonra binadaki başka bir daireye de misafir oldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çay ziyareti

    Evde bulunan bir gencin Galatasaray forması giydiğini gören Erdoğan, "Ama sizin bu çocuk Galatasaraylı ha. Bu akşam bizim başımız dertte" dedi. Erdoğan’a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan çay içtikten sonra evden ayrıldı.

    Erdoğan, sürpriz ziyaretlerinin ardından Kısıklı’daki konutuna geçti.

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