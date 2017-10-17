Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB tepkisi: Minderden kaçan biz olmayacağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polonya Cumhurbaşkanı ile ortak basın toplantısında konuştu.

Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Şuanda aramızdaki ticaret hacmimiz 6 milyar dolar. Bu rakam çok düşük. Önümüzdeki 5 yıl içinde 10 milyar dolara çıkarmalıyız. Kazan kazan esasına dayalı olarak devam edecektir. Savunma sanayiden tüm alanlara varıncaya kadar bu adımları atabiliriz.

AB TEPKİSİ

Polonya ile NATO ülkeleri içerisindeki dayanışmamız önem arz ediyor. AB'de Polonya bulunuyor ama biz sokulmuyoruz. Polonya bizi destekliyor. Sene 63 sene 2017. Türkiye AB içine hala alınmadı, alınmıyor. Fasılları masaya yatırdığımız zaman, 15 fasıl vardı, 35’e çıkardılar. Fasılları artırma nedenleri Türkiye'nin AB'ye girmesinin mümkün olmaması. Ben hep şunu söylüyorum, diyorum ki 'Almayacaksanız açıklayın şu işi, bilelim. Ne biz sizi meşgul edelim ne de siz bizi meşgul edin. İşi bağlayalım.' Bunun da kararını vermiyorlar. Biz de 'Minderden kaçan biz olmayacağız' diyoruz. Onların kararını bekliyoruz.

Bu Scengen denilen şey ortadan kalkarsa Türkiye'den Polonya'ya gidenler artacaktır. Latin Amerika ülkeleri için vize yok. Türkiye müzakereci ülke ama Türkiye gelemiyor. Böyle saçma şey olur mu? AB'li dostlarımızdan bunları dile getirmesini istiyoruz. 2013'te vizeler kalkacaktı, o günden bu güne bizi oyalıyorlar.

Biz 3.5 milyona yakın insanı ülkemizde ağırlıyoruz. Şu ana kadar 30 milyar doların üzerinde harcama yaptık. Avrupa'dan 885 milyon avro gibi bir destek geldi. Bize verilecek rakam toplam 6 milyar avroydu. Türkiye kendi imkanları ile hepsini sağlıyor. Yaptığımız harcama 30 milyar doların üzerinde.

Bugün 5 anlaşmayı imzaladık. THY'nin haftada 5 seferi var. Talep çok cevap veremiyoruz, onun için izne ihtiyacımız var. Varşova'da 7'ye çıkarılabilir. Hafta sonu itibariyle THY'den bir heyet gelecek. Buna izin verilirse karşılıklı gidiş geliş çok olacaktır.