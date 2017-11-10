Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 10 Kasım mesajları

MİLLETİMİZİN ATATÜRK’LE SIKINTISI YOK

“ÜLKEMİZDE eskiden beri hep bir Atatürk ve Atatürkçülük tartışması yaşanmaktadır. Özellikle tek parti CHP’si döneminde, tarihimizin bu önemli kurucu liderinin ismi öylesine istismar edilmiştir ki, milletimizin gönlündeki Atatürk ile sonradan kavramsallaştırılan Atatürkçülük arasında çok büyük bir fark ortaya çıkmıştır. Milletimizin, Gazi’ye hürmeti sonsuzdur. Milletimizin, Mustafa’ya saygısında en küçük bir tereddüt yoktur. Milletimizin Kemal’le de en küçük bir sorunu bulunmuyor. Milletimizin soyadı olarak kendisine verdiği ‘Atatürk’ konusunda da hiçbir sıkıntısı olmadığını gayet iyi biliyoruz. Buna rağmen ne için böyle bir tartışma hep süregelmiştir? Bunun cevabı darbecilerin, cuntacıların, vesayet odaklarının, ülkenin tarihine, milletin değerlerine düşmanlık eden kesimlerin kendilerini ‘Atatürkçülük’ kılıfı altında gizlemeye çalışmış olmasıdır.



Bugün hâlâ Atatürk’ün mirasçısı olduğu iddiasındaki CHP’nin, Atatürk’le zaten çok daha önceden zayıflamaya başlamış olan ilişkisi 10 Kasım 1938’de tamamen kesilmiştir. Atatürk ebediyete irtihal ettikten sonra o ana kadar Türk Lirası üzerinde Atatürk’ün resmi vardı. Atatürk’ün irtihalinden sonra o resim paranın üzerinden kaldırılmış ve onun yerine İnönü’nün resmi konmuştur. Bunu yapan o zamanki CHP zihniyetinin ta kendisi. Bu tarihten sonraki CHP önce İsmet İnönü’nün, daha sonra da başına geçen diğer genel başkanlarının CHP’si olmuştur. Bugünkü CHP de malum şimdiki başında bulunan zatın CHP’sidir. Böyle bir parti ile Atatürk arasında ilişki kurmak, Gazi’ye yönelik en büyük bühtandır.



ALLAH DIŞINDA HİÇBİR GÜÇ LAYÜSEL DEĞİL

Herkes gibi Atatürk de eleştirilebilir. Yüce Allah dışında hiçbir güç layüsel (sorumsuz) değildir. Saygı sınırları içindeki eleştirilere diyecek sözümüz yoktur. Atatürk’ün ailesini de hedef alacak şekilde ve hakaretamiz bir tarzda ortaya konan ifadeleri doğru bulmadığımızı da belirtmek istiyorum. Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı, Cumhuriyetimizin banisi olarak kendisinin hakkını, milletimizin huzurunda teslim etmeyi görev telakki ediyoruz.



‘En büyük eserim’ dediği Cumhuriyetimize, en büyük hedef olarak gösterdiği muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma mirasına sahip çıkarak Atatürk’ü ve hatırasını istismarcıların zulmünden de kurtarıyoruz. Birileri çıkmış Atatürk’e ‘Atatürk’ dedik diye kendilerine göre senaryo yazıyor. Cumhuriyetimizin kurucusunun adı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ise bizim bunu ifade etmemizden daha tabii ne olabilir? Ülkemizin, milletimizin bu önemli değerini darbecilerin, vesayetçilerin, ruhu faşist, söylemi Marksist, marjinal çevrelerin tekeline mi bırakacağız? CHP gibi amorf bir partinin Atatürk’ü milletimizden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz. Atatürk’ün bunların o zihinsel fetişizmine kurban edilmesine hiç rıza göstermeyeceğiz. Onu Kurtuluş Savaşımızın Gazisi, milletimizin Mustafa Kemal’i, Cumhuriyetimizin Atatürk’ü olarak tüm yönleriyle anlayacağız ve anlatacağız. Ülkemizin bu olgunluğa ulaşmasından dolayı herkesin memnuniyet duyması gerekir.”