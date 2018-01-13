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    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen aslanlar Gaziantep’te

    Eyüp BURUN/ GAZİANTEP (DHA)
    13.01.2018 - 13:27 | Son Güncelleme:

    Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye edilen 2’si dişi 4 yavru aslan, bakılması için Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aslanlara 'Nil', 'Sultan', 'Sudan' ve 'Sevakin' adlarının verildiğini açıklayan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, "Bütün Türkiye’yi Reis’in aslanlarını görmek için buraya davet ediyorum" dedi.

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    • İşte Cumhurbaşkanı Erdoğana Afrika gezisi sırasında hediye edilen aslanlar
    • İşte Cumhurbaşkanı Erdoğana Afrika gezisi sırasında hediye edilen aslanlar
    • İşte Cumhurbaşkanı Erdoğana Afrika gezisi sırasında hediye edilen aslanlar
    • İşte Cumhurbaşkanı Erdoğana Afrika gezisi sırasında hediye edilen aslanlar

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Sudan gezisi sırasında Sudan Devlet Başkanı Ömer El Beşir’in hediye ettiği 12-18 aylık yavru aslanlar, iki gün önce Gaziantep’e getirildi. Bakımlarının yapılmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ndeki kafeslerine konulan aslanlar için bugün tanıtım töreni düzenlendi.

    Törene, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ve çok sayıda kişi katıldı. Program nedeniyle Hayvanat Bahçesi girişleri gün boyunca ücretsiz hale getirildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen aslanlar Gaziantep’teTörende konuşan Başkan Şahin, 'Reis’in aslanları' olarak adlandırdıkları yavru aslanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 'Nil', 'Sultan', 'Sudan' ve 'Sevakin' adlarının verildiğini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen aslanlar Gaziantep’te

    'EMANETE SAHİP ÇIKMAK İÇİN YOĞUN ÇALIŞTIK' 

    Aslanlara en iyi şekilde bakılacağını ifade eden Şahin, Gaziantep Hayvanat Bahçesi’nin Türkiye’de 1, Avrupa 3, dünyada 4’üncü sırada olduğunu söyledi. 
    Başkan Şahin şöyle konuştu: "Yaklaşık 1.5 milyon metrekare yeşil alan üzerinde 10 bin hayvanımızın, yaklaşık 400 türümüzün birlikte yaşadığı, hijyen doğurganlık, sağlık, huzur açısından en önemli kriterleri yakalamış olan çok güzel bir mekanın içindeyiz. Bugün neden buradayız? Sayın Cumhurbaşkanımız, Sudan Cumhurbaşkanı’nın hediye ettiği 2 dişi, 2 erkek aslanları Gaziantep Hayvanat Bahçesi’ne göndermeyi uygun buldu. Biz de onun emanetlerine sahip çıkmak için çok yoğun çalıştık. Arkadaşlarımız Sudan’a gitti ve oradaki arkadaşlarımızla beraber aslanları kargo uçağıyla direkt Gaziantep’e getirdi. 2 gün önce aslanlarımız buraya ulaştı. Tabii yoldan gelince onların dinlenme, bakıma ihtiyacı vardı. Bakımlarını yaptık, dinlendirdik, ihtiyaçlarını giderdik, rahatlattık."

    'İSİMLERİNİ CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN VERDİ'

    "Şimdi de aslanlarımızla ilgili lansman için buradayız" diyen . Biz 'Reis’in aslanları' olarak tanımlıyoruz ama Sayın Cumhurbaşkanımız dün yaptığımız görüşmede bize isimlerini bildirdi. Öncelikle dişi aslanlarımızın isimleri ’Nil’ ve ’Sultan’, erkek aslanlarımızın ismi ise ’Sudan’ ve ’Sevakin’. Biliyorsunuz orada çok önemli bir adamız var. O adanın ismini verdik. Bu aslanlar bize emanet. Bizim de en önemli özelliğimiz emanete iyi bakmak. Ben bütün Türkiye’yi yılda 3 milyon kişinin ziyaret ettiği hayvanat bahçemize Reis’in aslanlarını görmeye bekliyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızı da torunlarıyla beraber, emanet ettiği hediyelere nasıl iyi baktığımızı görmesi için buraya davet ediyorum."

    Ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılanan aslanların, alışma süresi boyuncu diğer aslanlardan ayrı tutulacağı belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hediye edilen aslanlar Gaziantep’te

    Etiketler: aslan
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