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    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hediye edilen aslan yavruları Gaziantep'e

    Hande FIRAT
    29.12.2017 - 07:54 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afrika seyahati sırasında 3 aslan yavrusu hediye edildi. ''Bir an için torunlarım ister mi acaba diye düşündüm'' diyen Erdoğan, üç yavru aslanın Gaziantep'teki hayvanat bahçesine gönderileceğini söyledi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğana hediye edilen aslan yavruları GaziantepeAfrika dönüşü uçakta gazetecilere konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisine hediye edilen 3 yavru aslanla ilgili şunları anlattı:
    ''İkisi birer yaşında. Onların biri dişi, biri erkek. Üçüncüsü de sekiz aylık. Bir an için torunlarım ister mi acaba diye düşündüm. Berat Bey’e bir sor bakalım dedim. Torun önce hayır diyordu, sonra getirin falan demeye başladı. Ama Berat Bey de haklı olarak bunun tehlikeli olabileceğini söyledi. Neticede aslanlar, Gaziantep’e gönderilecek. Gaziantep Belediye Başkanlığı’nın çok büyük bir hayvanat bahçesi var. Belediye Başkanımız Fatma Hanım’ı aradım söyledim, bilahare haber gönderdi bize, çok da iddialı konuştu. ‘Ben elemanlarımı göndereyim, direk oradan alsınlar, Gaziantep’e getirsinler’ dedi. İnşallah üç aslan Gaziantep’in hayvanat bahçesinde yerlerini alacak. Ayrıca ceylanlar da var, ceylanlar bize gelecek.”

     

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    Etiketler: yavru aslan , Fatma Şahin
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