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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna'ya gitti

    AA
    09.10.2017 - 12:12 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyarette bulunmak üzere Ukrayna'ya hareket etti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve bazı ilgililer uğurladı.

    Özel uçak "TUR" ile saat 11.55'te hareket eden Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Fikri Işık, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Ömer Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba da Ukrayna'ya gitti.

    Etiketler: Erdoğan , ukrayna gezisi , cumhurbaşkanı erdoğan , atatürk havalimanı
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