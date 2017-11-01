Cumhurbaşkanı Erdoğan Turizm Şurası'nda konuştu

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Turizmde artık en kötüsü geride kaldı. Turizmi belli alanlara kısıtlamak mümkün değil. Doğa turizmi kadar gastronomi, inanç ve termal turizm ilgi çekiyor.

Doğru değerlendirirsek yeni turizm anlayışından en karşı çıkacak ülke Türkiye'dir. Kapısına gelene ters bakan bir millet değiliz biz. Tam tersine kapısını rahatlıkla bakan bir milletiz.

Çin başta olmak üzere, Endonezya, Malezya, Japonya Güney Kore gibi yeni alanlara ağırlık vermeliyiz. Bu konular Turizm Şurası'nda tartışılacaktır.

'TURİZM SİLAH OLARAK KULLANILABİLİYOR'



Turizmde yapmamız gereken elimizdeki üründen önce müşterinin haberdar olmasını sağlamak sonra da bunu sunmaktır. Turizm ülkeler arası ilişkilerde silah olarak kullanılabiliyor. Türkiye son birkaç yıldır güvenlik sorunları yanında ekonomik saldırılara da maruz kalıyor.

Kredi derecelendirme kuruluşlarının değerlendirmelerini artık kimse ciddiye almıyor. Onun için biz işimize bakacağız. Türkiye güçlü bir ülke ve güçlenerek yoluna devam ediyor.



'PAZARTESİ GÜNÜ LANSMANINI YAPACAĞIZ'

Ülkemize yönelik seyahat uyarıları giderek önemini kaybediyor. Bir müjde vermek istiyorum. Burası malum yarı opera binası diyebileceğimiz bir kongre merkezimiz. Şimdi İstanbul’da AKM’nin olduğu yeri yıkıyoruz ve oraya daha büyüğünü, çok çok farklı, çok çok modern bir mimari ile inşallah pazartesi günü İstanbul’da lansmanını yapacağım. Ve bu suretle 2019’un sonuna kadar orada bir opera binasını İstanbul’a kazandırmış olacağız.



Gerçekten proje çok güzel. Muhteva itibarıyla bugünkü projeyle mukayese edilemeyecek kadar zengin. Birçok ihtiyaca cevap verecek çok amaçlı… Belki de 2019 seçiminden önceye yetiştireceğiz. İstanbul’a şimdiden hayırlı olsun diyoruz.

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