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    TEOG kaldırılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş TEOG açıklaması

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 21:37 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 21:43

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı televizyon canlı yayınında flaş bir eğitim açıklaması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım' dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATV ve A haber canlı yayınında yaptığı açıklamada şunları söyledi;

    "Ben TEOG olayını istemiyorum ve bunu da artık yanlış buluyorum. TEOG'un kaldırılması lazım. Biz TEOG'la mı geldik? Ne TEOG vardı, ne bir şey vardı. Okursun, sene içinde notların bellidir, bu notlarınla beraber yürürsün. Gelirsin üniversite sırasına, orada da girersin üniversite imtihanlarına. Üniversite imtihanında da sosyalde, sayısalda başarı durumun neyse bu başarıya göre girmen gereken yer nereyse girersin.

    Bunun kararını verecek olan hükümettir. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı olarak Bakanıma, Başbakanıma bir kere söylerim olur biter. Ama ben Sayın Bakan'a söyledim, yarın zaten Sayın Başbakanımızla burada görüşmem var, kendisiyle bunu paylaşacağım. Bak böyle böyle. Hafta başı bu böyle başlamış veya önümüzdeki hafta devam edecek, bu konuda artık kararı kesinlikle süratle alalım Başbakanım, bunlardan kurtaralım bu ülkeyi. Biz artık böyle ilkel bir durumda değiliz, o geçmişte kaldı, neler çekti bu ülke yetti artık."

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan , TEOG , TEOG nedir? , TEOG kaldırılacak mı
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