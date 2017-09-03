MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivas Kongresi tarihi bir dönemeçtir

    Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sivas Kongresi tarihi bir dönemeçtir

    DHA
    03.09.2017 - 13:13 | Son Güncelleme: 03.09.2017 - 13:13

    CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 4 Eylül Sivas Kongresi’nin yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında "Sivas Kongresi, aziz milletimizin tek yürek, tek vücut halinde istikbaline sahip çıkarak bağımsızlık mücadelesi kararını almasını; Anadolu’da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir" dedi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Sivas Kongresi’nin yıl dönümü için yayımladığı mesaj şöyle:

    "Sivas Kongresi, aziz milletimizin tek yürek, tek vücut halinde istikbaline sahip çıkarak bağımsızlık mücadelesi kararını almasını; Anadolu’da farklı cephelerde faaliyet gösteren milli güçlerin müşterek bir ideal etrafında birleşmelerini sağlayan tarihi bir dönemeçtir. Vatanın bölünmez bir bütün olduğunun, manda ve himayenin kabul edilemeyeceğinin vurgulandığı, milletimizin bağımsızlığına sahip çıkma konusundaki azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilan edildiği Sivas Kongresi, istiklal mücadelemizin en önemli aşamalarından birini teşkil etmektedir.

    Misak-ı Milli’nin belirlenmesinde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışında, milli mücadelenin bütün aşamalarında etkili olan Sivas Kongresi’nde oluşan milli irade, Cumhuriyetimizin kuruluşuna zemin teşkil etmiştir. Sivas Kongresi’nde hakim olan milli birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu, günümüzde de milletimize, bayrağımıza, vatanımıza ve devletimize yönelen tehditler karşısında en büyük gücümüzdür. Sivas Kongresi’nin yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere, tüm kahramanlarımızı saygı ve şükranla anıyor, bu Kongre’ye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

    Etiketler: Cumhurbaşkanı , Recep Tayyip Erdoğan , Sivas Kongresi , Mustafa Kemal Atatürk
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri