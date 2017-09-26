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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistana gidecek

    Enis Tabak/DHA
    26.09.2017 - 11:32 | Son Güncelleme: 26.09.2017 - 11:32

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ekim tarihinde Sırbistan’a gidecek.

    Sırbistan’ın Telgraf gazetesinde yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuçiç ile bir araya gelecek.

    Erdoğan’ın ziyaretiyle ilgili bir açıklamada bulunan Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç, "Ülkemizin Türk halkıyla samimi bir dostluğu var ve biz ilişkilerimizle yeni bir süreç başlatmayı amaçlıyoruz" dediği belirtildi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Sırbistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin Balkanlardaki barış ve istikrar için çok önemli olduğunu hatırlatan Vuçiç, ziyaretin iki ülke arasındaki karşılıklı anlaşmalar için önemli olduğunu vurguladı. Vuçiç, iki devlet arasındaki ekonomik ilişkilerin ve ticaretin daha da güçlenmesi için çalışmaların yapılması gerektiğini ve 2016 yılında bu miktarın 800 milyon dolar iken, bu yılın ilk 6 ayında ise bu miktarın 539 milyon dolar olduğunu belirterek, "Ortak hedefimizin 1 milyar dolar olması gerektiğini, ben bizim Türk yatırımcıların Sırbistan'da daha fazla yatırım yapmalarını destekliyorum" dedi.

    Ziyaretle ilgili basına yapılan açıklamada, iki mevkidaşın mutabık kaldığı konulardan biri de, turizmin ekonomik ilişkilerin gelişmesinde çok önemli olduğunu ve iki devlet arasında da turist sayısının artırılması gerekliliği bildirildi. Yapılan görüşmede Türk yatırımcıların ilgi duyduğu Kraljevo Havaalanı, Tutin-Novi Pazar-Syenica ve Belgrad-Sarayevo otoban yapımı altyapı projeleri ele alınması bekleniyor.

    Etiketler: Erdoğan , Sırbistan , Sırbistan Cumhurbaşkanı
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