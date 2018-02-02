"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roma'da İtalyan yatırımcılarla buluşacak"

Arda Ermut, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği ülkelerde iş dünyasıyla bir araya gelmeye ayrı bir önem verdiğini dile getirdi.

Bu toplantıda da önde gelen İtalyan şirketlerinin üst düzey temsilcileri ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bir araya getireceklerini aktaran Ermut, "Geçtiğimiz yıl için yaklaşık 20 milyar dolarlık karşılıklı ticaret hacmiyle İtalya, Türkiye'nin AB ülkeleri içerisinde en büyük ticaret ortaklarından biri oldu. Ayrıca, ülkemizde faaliyet gösteren bin 400'ü aşkın İtalyan şirketi 2002 yılından bu yana 3 milyar doların üzerinde yabancı sermaye getirdi. Yatırımların kalitesini de ayrıca vurgulamak gerekiyor. İlk günden bu yana İtalyan şirketleri, Türkiye'nin endüstriyel ve ekonomik potansiyeline duydukları güven doğrultusunda sermaye ve teknolojilerini ülkemize getirerek ekonomik kalkınmaya katkıda bulundular." değerlendirmesinde bulundu.

Ermut, söz konusu toplantı çerçevesinde İtalyan devlerinin üst düzey temsilcilerine, Türk ekonomisinin mevcut durumu, konusunda bir güncelleme yapılması ve fikir alışverişinde bulunulmasının hedeflendiğini vurguladı.



- İTALYAN FİRMALARIN ÜST DÜZEY TEMSİLCİLERİ KATILACAK



Açıklamada verilen bilgiye göre, otomotiv, makine, savunma sanayi, gıda ve ilaç başta olmak birçok sektörde faaliyet gösteren İtalyan firmaların üst düzey temsilcilerinin katılacağı toplantıda; Türkiye'deki yatırım ortamı, yatırım fırsatları, güncel ekonomik gelişmeler ve yeni reformlar ele alınacak.

Toplantıya Türkiye'de yatırımları bulunan İtalyan şirketlerinin yanı sıra Türkiye'de yatırım fırsatı arayışında olan İtalyan şirketleri de katılacak.

Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, Pirelli ve İtalyan düşünce kuruluşu Uluslararası Politik Araştırmalar Enstitüsü'nün (ISPI) ev sahipliğini yapacağı toplantıda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımcıları Türkiye'de yeni yatırımlar yapmaya davet etmesi bekleniyor.