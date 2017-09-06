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    Cumhurbaşkanı Erdoğan resepsiyona da gelmedi

    Oya ARMUTÇU - Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
    06.09.2017 - 06:47 | Son Güncelleme: 06.09.2017 - 06:49

    Dün sabahki Adli Yıl açılış törenine katılmayan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, TBMM’de düzenlenen resepsiyona da gelmedi.

    Gündüz törene katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu akşamki resepsiyona katılmazken, MHP Lideri Devlet Bahçeli her iki programa da katılım göstermedi.

    Resepsiyona Başbakan Binali Yıldırım, Adalet Bakan Abdulhamit Gül, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve Danıştay Başkanı Zerrin Güngör katıldı.

    Resepsiyona eski Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç’ın katılması da dikkat çekti.

    AYM Başkanından o fotoğrafa açıklamaAYM Başkanı'ndan o fotoğrafa açıklama

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Adli Yıl , Adli Yıl açılışı , resepsiyon
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