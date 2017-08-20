Cumhurbaşkanı Erdoğan: Racon kesilecekse kendim keserim

İSTANBUL’A ‘YANARIZ’ UYARISI

“HALK oylamasında malum İstanbul yüzde 48.65 oyla neticeyi verdi. Tabii biz İstanbul’u böyle görmek istemiyoruz. İstanbul, Türkiye ortalamasının altına düştüğü an buna yanarız, üzülürüz. Bir yerde eksiğimiz var. Eğer metal yorgunluğu diyorsak, bunları düşünmemiz lazım. Kimse buna üzülmeyecek. Bizim İstanbul’a ihtiyacımız var. Öyleyse şehrin en kılcal damarlarına inerek, ayak basmadık yer, eline ve gönlüne dokunmadık insan bırakmayarak, her taşına hayran olduğumuz İstanbul’u kendimize de ram edeceğiz. Bize kibir, gurur yakışır mı? Bize ne oluyor ki afra tafra yapıyoruz. Bize ne oluyor ki koltuklardan güç alma gayretine giriyoruz?

AYAR VERMEYE ÇALIŞANLAR

Kardeşlerim, zaman zaman kamuoyunda, medyada, partimiz içinde kesinlikle arzu ve tasvip etmediğim tartışmalara şahit oluyoruz. Genellikle sosyal medya hesapları veya kimi köşe yazarları üzerinden başlatılan bu tartışmalarda, birilerinin şahsımın adına adeta racon kestiği, herkese ayar vermeye çalıştığı anlaşılıyor. Burada bir kez daha açık ve net olarak ifade ediyorum; benim, milletimle, partimle paylaşacağım bir düşüncem, bir teklifim, bir hissiyatım varsa, bunun yolları bellidir. Kimsenin racon kesmesine de ihtiyacım yoktur. Eğer racon kesilecekse, bu raconu bizzat kendim keserim.

HİÇBİRİ BENİ BAĞLAMAZ

Şahsımın ve sözcülerimin dışında yapılan hiçbir açıklamanın benimler, partimle ilgisi yoktur. ‘Efendim şu köşe yazarı şöyle yazmış, şu köşe yazarının işte Cumhurbaşkanı ile şöyle dostluğu var...’ Hiçbiri beni bağlamaz. Bunlara da ihtiyacım yok. Ben zaten konuşuyorum. Ben derdimi anlatmaktan aciz de değilim. Yeri geldiği zaman bunları anlatıyorum, anlatmaya da devam edeceğim. Hele hele başkalarının adına açılmış sosyal medya hesapları ve köşe yazıları gibi mecraları aracı kılma alışkanlığım kesinlikle bulunmuyor.

Kimsenin yüzüne söylemediğim bir sözü arkasından ifade etmeyeceğimi, az çok tanıyan herkes bilir. ‘Cumhurbaşkanı şöyle istiyor’, ‘Reis şöyle düşünüyor...’ Bakın benim ne düşündüğümü de biliyor. Bu yakıştırmalara asla itibar etmeyin.

ALMAN BAKAN’A: HADDİNİ BİL

Şimdi çıkmış Almanya Dışişleri Bakanı bana laf atıyor. Yahu sen kimsin, önce haddini bil. ‘Senin muhatabın ben değilim, Dışişleri Bakanı’ dedim. Daha ileri gitti, ‘Onun muhatabı Avrupa Birliği Bakanı’ dedi. Şimdi seçim yapılacak biz de buradan mesajımızı veriyoruz. Türkiye dostu olanlarla beraber olun. Şu anda diyorlar ki ‘Bizim demokratik mücadelemize karışıyor.’ Ne alakası var?”

TEŞEKKÜR

ERDOĞAN, 3 dönem ilçe başkanlığı yapıp dönemi dolan Arnavutköy, Esenyurt, Güngören, Sultanbeyli ve Zeytinburnu ilçe başkanlarına teşekkür belgesi verdi.