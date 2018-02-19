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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

    Erdinç ÇELİKKAN
    19.02.2018 - 16:55 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

    CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ve Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin bugün telefonda görüştüler. Cumhurbaşkanlığı kaynakları, görüşmede başta Afrin ve İdlib olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin ele alındığını belirtti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili bilgi paylaşımında bulunduğu görüşmede, terörle mücadele konusunda işbirliğini ve eşgüdüm içinde hareket etmeyi sürdürme kararlılığı teyit edildi. Görüşmede, İdlib’te Gerginliği Azaltma Bölgesi’nde yeni gözlem noktaları oluşturma süreciyle ilgili meselelere de değinildi. İki liderin, ikili ve bölgesel konularda yakın temasta olmaya devam etmenin önemini de vurguladıkları öğrenildi

     

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    Etiketler: RUSYA , Suriye , Türkiye , son dakika
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