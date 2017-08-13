Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehit Eren'in annesiyle yaptığı görüşmeyi anlattı

Erdoğan’ın konuşmasının satır başları şöyle:



Son 4 yılımızda içeride ve dışarıda tarihin en büyük saldırılarına şahit olduk. Türkiye’yi hedef alanlar partimizi boş bırakır mı? Bırakmadılar. Amaçlarından biri de AK Parti’yi sarsmak ve mümkünse parçalamaktı. Tüm bu saldırıları boşa çıkardık.



Partimiz içinde de yolunu kaybedenler elbette oldu. Bazı firelerle elbette karşılaştık. Fakat yaşadığımız saldırının büyüklüğüne dikkatle baktığımızda hamdolsun bunların sayısı ve oranı gerçekten düşüktür. Artık bir cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin adımını atıyoruz.

Az önce Eren’in annesiyle görüştüm. Allah rahmet eylesin. Eren kaç kardeş biliyor musunuz? Bunlar 13 kardeşler. Anneye bak anneye. Ayşe Hanım’ın 13 evladı vardı bir tanesi de Eren’di.



Bana dedi ki, 'Siz en az 3 dediğiniz zaman ben yanlış mı yaptım diye düşündüm' dedi. Dedim, 'Olur mu? Sen Allah’ın ve Resulü'nün dediğini yaptın. Sen cenneti 13 evladınla teminat altına aldın.

'ARTIK PARLAMENTER DEMOKRASİ YOK'



Ahde vefa bizim siyaset ahlakımızın vazgeçilmez bir unsudur. Ülkemize ve partimize ihanet edenlere karşı ne kadar öfkeliysek bu çatı altında hizmet veren tüm kardeşlerimize muhabbet doluyuz.



Yeri gelir kapıda bekçi oluruz. Yeri gelir o kapıya su taşırız. Aksi takdirde bu büyük yapıyı ahenkle verimli şekilde çalıştırma imkanından mahrum kalırız. Artık parlamenter demokrasi yok. Artık yüzde 34 ile seçim kazanmak yok. Şimdi yüzde 50+1 alacaksın en az. Buna hazır mıyız?



'PARTİMİZİN ÇATISI ALTINDA FETÖ İLE İLTİSAKI OLANLARI ASLA BARINDIRAMAYIZ'



Partiyi sırtlamak yerine partinin sırtına binenleri kenara çekmek de milletimize karşı sorumluluğumuzun gereğidir. Partimizin çatısı altında FETÖ ile iltisakı olanları asla barındıramayız. Yol yakınken nerde FETÖ ile bağlantısı olanlar varsa hemen bize bildirin. Anında kapıya koymaya mecburuz. Bunlar bu milleti böldüler, ümmeti parçaladılar. Utanmadan, sıkılmadan şu anda Pensilvanya’da, Almanya’da park ettiler. Daha siz çok yerlere kaçacaksınız. Afrika’ya kaçacaksınız. Ama siz kaçacaksınız biz kovalayacağız.

ANTALYA’YA YENİ HAVALİMANI



Antalya’nın batı tarafına yeni havalimanının inşasına inşallah yıl sonuna kadar başlamayı ve en geç 2021 yılında hizmete almayı planlıyoruz. Antalya Expo alanına yeni projeler düşünüyoruz. İnşallah o projelerle Expo alanını çok daha iyi kullanacağız.

KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ



Geçtiğimiz günlerde ana muhalefet partisinin başındaki şahıs bir Alman dergisine röportaj veriyor. Normal şartlarda herhangi bir siyasetçi böyle bir imkanı ülkesinin menfaatine kullanır. Alman kamuoyuna ülkesini şikayet ediyor. Hem de öyle bir şikayet ediyor ki adeta Alman yatırımcılar, turistler Türkiye’den uzak dursun diye bangır bangır bağırıyor.



'YAZIKLAR OLSUN'



Neymiş efendim Türkiye’de kimsenin can ve mal güvenliği yokmuş. Önce inkar etmeye çalıştı. Mızrak çuvala sığmayınca ben bunları her yerde söylüyorum diyerek sıyrılmaya çalıştı.Yazıklar olsun ekmeğini yediği suyunu içtiği, milletvekili ve emekli olarak maaşını aldığı ülkesine böyle bir ihaneti yapan ve bunu savunan zata ne desek boştur.



Ankara’dan İstanbul’a yürüdü. Sözde adalet yürüyüşü yaptı. Onun yol güvenliğini kim sağladı? Bu hükümet sağladı. Birçok istihbaratlar geldi ama hükümetimiz o güvenliği sağladı. Türkiye’de adaletsizlik varsa peki İzmir’de işçiler günlerde grev yaptılar. Onların hak arayışındaki adaleti nereye koyacaksın Bay Kılıçdaroğlu? Şişli’yi çöpleri işgal etti. Onlara yönelik sözde adalet yürüyüşü yapan sen, onların adalet arayışına neden cevap vermedin? Bunları adalet madaletle işleri yok. Bunları derdi ülkeyi karıştırmak.



“KILIÇDAROĞLU’NUN BAĞLANTISI ÇIKARSA ŞAŞMAYIN”



Ana muhalefetin başındaki zat, ülkesinin aleyhine işlediği bir suçtan dolayı halen cezaevinde bulunan milletvekili ile ilgili konunun kendisine kadar ulaşmasından endişe ettiği için şimdiden ön almaya, suyu bulandırmaya çalışıyor. Eğer yakında, bu içeride olan zat ile alakalı Kılıçdaroğlu'nun bağlantısı çıkarsa şaşmayın ha... İçeriden değişik haberler alıyorum. 'Buradan çıktım, çıktım, çıkmadığım takdirde açıklamalarda bulunacağım.' diyor içerideki zat."