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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te böyle karşılandı

    DHA
    05.01.2018 - 16:53 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile bir araya geldi. Erdoğan, Elysee Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslar için gittiği Paris'te Fransız mevkidaşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. Emmanuel Macron ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Elysee Sarayı'nda karşıladı.

    İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız iş dünyası temsilcileriyle de görüşecek. İki liderin görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.

    Bu görüşmeler sonrasında ise Cumhurbaşkan’ın Büyükelçilik binasına geçerek bazı kabuller yapması bekleniyor.

    Etiketler: FRANSA
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