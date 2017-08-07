Cumhurbaşkanı Erdoğan Ovit Tüneli'nde...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Artvin'in Hopa İlçesinde Gürcistan'a açılan Sarp Sınır Kapısındaki incelemelerin ardından helikopterle Ovit Dağı'na geldi.

Erdoğan, beraberinde Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte 14. 3 kilometre ile Türkiyenin en uzun, dünyanın ise 4'üncü uzun çift tüplü karayolu tüneli olan Ovit Tüneli’ndeki çalışmaları yerinden inceledi, yetkililerden bilgi aldı.

İncelemeler sonrası Erdoğan tünel inşasında çalışan işçilerle de bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çekildi. Yapımı süren tünelin de içerisine giren Cumhurbaşkanı Erdoğan burada bir süre incelemelerde bulundu. Basına kapalı gerçekleşen ve 40 dakika süren incelemeleri ardından bölgeden ayrılan Erdoğan helikopterle Rize'ye gitti.

Erdoğan Rize'de yaptığı konuşmada ise "Kısa bir zaman içerisinde inşallah açılışını hep birlikte yaşayacağız" dedi.

Erdoğan, "Kısa bir zaman sonra Ovit Tüneli'nin açılışını hep birlikte yaşayacağız. Ülkemizin her meselesinde olduğu gibi Rize'mize yapılan yatırımları çok yakından takip ediyoruz. Takip etmezseniz, temeller atılıp öylece kalır. Yıllarca öyle olmadı mı? Ama biz 15 sene önce geldiğimizde ne dedik, "Bizim attığımız temeller yerinde kalmayacak, yükselecek ve ben temel atmaya değil açılışlara geleceğim" dedim. Karadeniz'in eğitim, sağlık, ulaşım, enerjiye kadar her alandaki yatırımlarımızda adeta tüm dünyada yeniden keşfedilen bir yer haline geldiğini görüyoruz. Bunlar yeterli değil; çünkü Karadeniz'i çok daha farklı kılacağız. Şu anda onun da gayreti içeresindeyiz. Meyveler yavaş yavaş toplanmaya başladı" dedi.

OVİT TÜNELİ

Rize’nin İkizdere İlçesi Ovit Dağı geçidinde yapımında sona gelinen 14. 3 kilometrelik Ovit Tüneli, Türkiyenin en uzun, dünyanın 4'üncü uzun çift tüplü tüneli olacak. Ovit projesi, Başbakanlık Osmanlı arşivi kayıtlarına göre, 1880 yılı Osmanlı Devletinin kalkınma çalışmalarında yer aldı. Proje için ilk adım 1930 yılında yol projesi ile hayata geçirildi. Kazma ve küreklerle yol yapımının başlanan bölgeye Rizeliler gruplar halinde gönderildi. Yapımı yıllarca gündemden düşmeyen Ovit Tünel projesi ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğanın Başbakanlığı döneminde gündeme geldi ve 13 Mayıs 2012 tarihinde temeli atıldı.

12 AY BOYUNCA ULAŞIM SAĞLANACAK

Tünelin giriş kotu 2054 metre, çıkış kotu ise 2260 metre olacak. Makyol İnşaat tarafından yapılan ve 412 milyon 366 bin liraya mal olacak olan Ovit Tüneli’nin tamamlanmasıyla Rize - Erzurum arasındaki ulaşım 4.4 kilometre kısalacak ve 12 ay boyuna kesintisiz sağlanacak. Kış şartları nedeniyle ulaşımın aksadığı Ovit Dağı geçidinde yapılacak tünel sayesinde Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri birbirine bağlanacak.11 Kasım 2016 tarihinde Başbakan Binali Yıldırım’ın katıldığı törenle Ovit tünelinde ışık göründü töreni yapılmıştı. Aydınlatma ve mekanik aksamlarının yapımı süren Ovit Tünelinin yıl sonunda tek tüpünün trafiğe açılması planlanıyor.