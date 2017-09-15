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    Cumhurbaşkanı Erdoğan o fotoğrafın hikayesini anlattı

    Hürriyet Haber
    15.09.2017 - 20:24 | Son Güncelleme: 15.09.2017 - 21:13

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından 'Bugün küçük Tevfik'le tanıştık...' notuyla paylaştığı, kucağında bir bebekle olan fotoğrafın hikayesini canlı yayında anlattı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel twitter hesabından kucağında ufak bir çocukla fotoğraf paylaşarak "Bugün küçük Tevfik'le tanıştık..." ifadelerini kullandı. Erdoğan, katıldığı televizyon programında fotoğrafın hikayesini de anlattı.

    Erdoğan, 'Dedesi Tevfik'in 1989 belediye başkanlığı seçimlerinde isviçre'de çalışırken gelip kampanya boyunca yanımda olmuştur. Pınarhisar'a gittiğim günün bir gün öncesinde rahmetli oldu. Oğluna Tayyip ismini vermişti, bu da Tayyip'in ilk çoçuğu Tevfik...'

     

    Etiketler: cumhurbaşkanı erdoğan , erdoğan , erdoğan ile tevfik , erdoğan sosyal medya , erdoğan canlı yayın
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