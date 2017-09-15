Cumhurbaşkanı Erdoğan o fotoğrafın hikayesini anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişisel twitter hesabından kucağında ufak bir çocukla fotoğraf paylaşarak "Bugün küçük Tevfik'le tanıştık..." ifadelerini kullandı. Erdoğan, katıldığı televizyon programında fotoğrafın hikayesini de anlattı.

Erdoğan, 'Dedesi Tevfik'in 1989 belediye başkanlığı seçimlerinde isviçre'de çalışırken gelip kampanya boyunca yanımda olmuştur. Pınarhisar'a gittiğim günün bir gün öncesinde rahmetli oldu. Oğluna Tayyip ismini vermişti, bu da Tayyip'in ilk çoçuğu Tevfik...'

Bugün küçük Tevfik'le tanıştık... pic.twitter.com/raaaHfaLYW — Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15 Eylül 2017

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