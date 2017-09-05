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    Flaş... Cumhurbaşkanı Erdoğan Myanmar lideriyle telefonda görüştü

    AA
    05.09.2017 - 11:58 | Son Güncelleme: 05.09.2017 - 12:28

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Myanmar'ın lideri Aung San Suu Çii ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Arakan Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlallerindeki artışın başta İslam ülkeleri olmak üzere tüm dünyada derin endişeye yol açtığını vurguladı.

    Konuya ilişkin görüş teatisinde bulunan Erdoğan ile Aung San Suu Çii, mevcut krizin nasıl çözümlenebileceği ve bölge halkına insani yardımların ulaştırılması konularını ele aldı.

    Türkiye'nin terörü de masum sivilleri hedef alan operasyonları da kınadığını hatırlatan Erdoğan, hadiselerin ciddi bir insani krize dönüşmesinin endişe ve infiale neden olduğuna dikkati çekti.

    Erdoğan, Türkiye'nin sorunun çözümüne yönelik çabaları desteklediğine, bu süreçte orantısız güç kullanımından uzak durulması ve sivil halkın zarar görmemesi için azami hassasiyet gösterilmesi gerektiğine de işaret etti.

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    Etiketler: Cumhurbaşkanı , Recep Tayyip Erdoğan , Myanmar
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