Cumhurbaşkanı Erdoğan markete girdi, alışveriş yaptı

Trabzon'daki programlarının ardından helikopterle Rize'nin Güneysu ilçesine gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makam aracından inerek ilçede kendini bekleyen vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı. Ardından bir marketten alışveriş yapan Erdoğan, kasaya geçerek aldığı ürünlerin ücretini ödedi. Market çıkışında Erdoğan, aldığı çikolataları çocuklara dağıttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta bir vatandaşın sorununu dinleyerek yakın korumasına not aldırdı. Ardından kendisini takip eden Rizeli gazetecilerle sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi. Erdoğan geceyi geçirmek üzere Merkez Mahallesi'ndeki konutuna geçti.

Market sahibi Selim Büyük, yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha öncede iki kez dükkanına geldiğini belirterek, "Çocuklara çikolata aldı, ikram etti. Çok güzel bir anı oldu. kendisini sürekli bekliyoruz” dedi.