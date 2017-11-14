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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Kuveyt'te

    AA
    14.11.2017 - 13:06 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından resmi törenle karşılandı.

    Beyan Sarayı'nda gerçekleştirilen törende Erdoğan ve Şeyh Sabah'ın yerlerini almalarının ardından iki ülke milli marşları dinlendi.
    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Şeyh Sabah, heyetlerini birbirine takdimlerinin ardından heyetler arası ve baş başa gerçekleştirecekleri görüşmeye geçti.

    Törende Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı İbrahim Kalın da yer aldı.

    Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Kuveyt
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