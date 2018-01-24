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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri'yle görüştü

    DHA
    24.01.2018 - 23:12 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre bu akşam gerçekleşen görüşmede Suriye'deki son gelişmeler ve Türkiye'nin Afrin'de terör örgütlerine karşı başlattığı Zeytin Dalı Harekatı hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından elzem hale gelen harekatın, Suriye'nin siyasi birliğine, toprak bütünlüğüne, bölgenin huzur ve selametine önemli bir katkı niteliği taşıdığına dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytin Dalı Harekatında insani boyuta da önem verildiğinden bahisle, yöredeki sivil halkın zarar görmemesi için her türlü tedbirin alındığını belirtti. Katar Emiri Şeyh Temim de, Katarlılar olarak terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin yanında yer aldıklarına değindi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri Şeyh Temim, ikili ilişkileri her alanda geliştirme konusundaki kararlılıklarını görüşme vesilesiyle tekrar teyit ettiler.

     

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    Etiketler: Afrin , son dakika
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