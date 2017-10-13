Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsteseniz de istemeseniz de Meclis'ten geçecek'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, müftülerin nikah kıymasıyla ilgili düzenleme konusunda yaptığı konuşmanın satır başları şöyle:

Allah aşkına şu anda nikahları kim kıyıyor? Kamu görevlisi olan belediye başkanı veya nikah memuru. Ta köylerdeki muhtarlara kadar bu nikahları kıyabiliyorlar mı? Hatta tahsili mahsili olmayanlar da var. Peki müftü kim? Arkadaşlar o da bir devlet memuru. Bunların da kahir ekseriyeti üniversite mezunu.



Yahu düşünebiliyor musunuz? Bizim kendi değerlerimizde inancımızın mensubu olarak bizim vatandaşlarımızın kahir ekseriyeti resmi nikah kıyıldığı zaman onunla yetinmiyor. Bir de ne yapıyor? Kayıt dışı gidiyor hoca efendiye bir nikah da orada kıydırıyor. Bu böyledir. Ama Kılıçdaroğlu ne yaptı bilemem.



'LAİKLİK DENEN KAVRAMI BİLMİYORLAR'

Laikliğe aykırı diyor. Batıda kilise bu işi yapıyor mu? Bizde niye laikliğe aykırı olsun. Laiklik denen kavramı bunlar bilmiyor. Hiçbir zaman kişiler laik olmaz, devlet laiktir. Müslümanların inancı gereği olarak da bu adımı atmak gerekiyor. eğer ben nikahın bizim değerlerimizde, dinimizde nasıl olduğunu anlatmaya kalksam onlar zaten hiç anlamaz da onlara girmeyeceğim.



Şimdi çıkıyorlar, tencere tava aynı hava. Meydanlara çıkıp bu tür nikah istemiyorlarmış. Tövbe, tövbe. İsteseniz de istemeseniz de bu Meclis’ten geçecek. Biz kayıt dışı nikah değil, kayıt altında nikah. Asıl kayıt dışılıkları bu kaldıracak.



'İSTERSEN BEKLE BELEDİYEYİ'



Neymiş? Çocuk yaşta… Bırak, ne alakası var? Bu işte onu tamimiyle onu ortadan kaldırmaya yönelik bir adımdır. Çok daha enteresanını söyleyeceğim, senin memurların lafını o Anadolu’daki genç dinlemez ama bir hoca efendinin lafını o kız da erkek de dinler. Buradaki ben inanıyorum bu iş çok daha idael şekle dönüşecek. Kıyılan nikahlarıyla ilgili belgeler nüfusu müdürlüğüne gönderiyor. Batı ülkelerinde din adamlarının nikah kıymasından rahatsız olan birni duydunuz mu? Batıda laikliği zedelemeyen niçin Türkiye’de zedelesin?

Eyvallah yani burada illa filanca caminin imamına git, filanca müftüye git. Orada nikahın kıyılsın diye bir şey yok. İstersen bekle belediyeyi, ne zaman tarih veriyorsa orada kıydırırsın.