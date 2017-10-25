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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi’yi kabul etti

    İHA
    25.10.2017 - 13:02 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’yi kabul etti.

    Irak Başbakanı Haydar el-İbadi’nin Ankara ziyaretinde ilk durağı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi oldu. El-İbadi’nin Ankara ziyaretinde görüşülecek en önemli gündem maddesi Kuzey Irak’ta yapılan bağımsızlık referandumu olacak. Alınan tedbirler masaya yatırılacak ve izlenecek yol haritası üzerinde görüşülecek. Özellikle Türkmenlerin durumu ile ilgili Türkiye’nin hassasiyetleri üzerinde durulacak.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi’yi kabul etti


    El-İbadi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kabulünden sonra Başbakan Binali Yıldırım ile Çankaya Köşkü’nde bir araya gelecek.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı İbadi’yi kabul etti

    Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan , Haydar İbadi
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