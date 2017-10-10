Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ın efsane oyuncularıyla bir araya geldi

İşte İstanbul'un en 'değerli' mahallesi
Yahya Kemal Beyatlı’ya şiirler yazdıran, Münir Nurettin Selçuk’u aşka getiren, sarayların ve ormanların gölgesi altında on yıllardır Boğaz’ın en korunaklı ve en naif köyü olmayı başaran, sokaklarında...
Bir dizi resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da bulunan Erdoğan, konakladığı otelde Galatasaray'ın eski futbolcuları Prekazi ve Simovic ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, sohbet esnasında Simovic ve Prekazi tarafından Galatasaray forması hediye edildi. Erdoğan'ın eski futbolcularla sohbetine MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı da eşlik etti.