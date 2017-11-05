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    Cumhurbaşkanı Erdoğan dört üniversiteye rektör atadı 

    ANKARA (AA)
    05.11.2017 - 00:21 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dört üniversiteye rektör ataması yaptı.

    Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 130. ve 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddeleri uyarınca, mütevelli heyetlerinin teklifi ve Yükseköğretim Kurulu'nun olumlu görüşü üzerine dört üniversiteye rektör atadı. 

    Buna göre, Antalya AKEV Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Hayati Aktaş, İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Peyami Çelikcan, Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı ve Ufuk Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Tevfik Tezcaner getirildi. 

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan
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