MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Cumhurbaşkanı Erdoğan görünce otobüsten indi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan görünce otobüsten indi

    DENİZLİ (İHA)
    19 Ağustos 2017 - 19:31Son Güncelleme : 19 Ağustos 2017 - 19:32

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Denizli'de kendisini karşılayan çocuklara oyuncak ve satranç takımı dağıttı. Erdoğan, referandumdan önceki ziyaretinde görüp sevdiği ‘Cesur’ isimli köpeği otobüsten inip tekrar sevdi.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin kızı Fatma Zeybekci’nin düğün törenine katılmak üzere Denizli’ye geldi. Valilik ziyaretinin ardından toplantıya katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı otobüsüne binen Erdoğan, ’Cemilem’ müziği eşliğinde yıl kenarında kendisini karşılayan vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak ve satranç takımı dağıttı. Vatandaşların isteklerini içeren notları da alan Erdoğan’ın ziyaretinde zaman zaman izdiham yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sürecinde 24 Mart’ta geldiği Denizli’de Çamlık Caddesi üzerinde 33 yaşındaki Müge Ağkuş Kahraman’ın Retiver cinsi 5 yaşındaki 'Cesur' isimli köpeği görünce otobüsten indi. Kısa süreli köpeğin başını ve sırtını okşayan Erdoğan, Kahraman'ın isteklerini dinledikten sonra otobüse bindi.

    Ağkuş, Cesur isimli köpeğin sahibi olduğunu belirterek,” Cumhurbaşkanımız Cesur’u tanıdığı için yeniden sevdi. Aynı yol üzerinde yine burada Cumhurbaşkanımız Cesur’u sevmişti. Cumhurbaşkanımız Cesur’u sevdi ve çok iyi gördüğünü söyledi. Bugün de Cumhurbaşkanımızın geçeceğini bilmiyordum, tesadüf oldu. Çok sevindik” dedi.

    Erdoğan ardından Çamlık Açık Hava Tiyatrosu’nda İl Danışma Meclisi Toplantısı’na geçti.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , Denizli , haber
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri