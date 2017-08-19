Cumhurbaşkanı Erdoğan görünce otobüsten indi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Denizli Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin kızı Fatma Zeybekci’nin düğün törenine katılmak üzere Denizli’ye geldi. Valilik ziyaretinin ardından toplantıya katılmak üzere Cumhurbaşkanlığı otobüsüne binen Erdoğan, ’Cemilem’ müziği eşliğinde yıl kenarında kendisini karşılayan vatandaşları selamladı, çocuklara oyuncak ve satranç takımı dağıttı. Vatandaşların isteklerini içeren notları da alan Erdoğan’ın ziyaretinde zaman zaman izdiham yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, referandum sürecinde 24 Mart’ta geldiği Denizli’de Çamlık Caddesi üzerinde 33 yaşındaki Müge Ağkuş Kahraman’ın Retiver cinsi 5 yaşındaki 'Cesur' isimli köpeği görünce otobüsten indi. Kısa süreli köpeğin başını ve sırtını okşayan Erdoğan, Kahraman'ın isteklerini dinledikten sonra otobüse bindi.

Ağkuş, Cesur isimli köpeğin sahibi olduğunu belirterek,” Cumhurbaşkanımız Cesur’u tanıdığı için yeniden sevdi. Aynı yol üzerinde yine burada Cumhurbaşkanımız Cesur’u sevmişti. Cumhurbaşkanımız Cesur’u sevdi ve çok iyi gördüğünü söyledi. Bugün de Cumhurbaşkanımızın geçeceğini bilmiyordum, tesadüf oldu. Çok sevindik” dedi.

Erdoğan ardından Çamlık Açık Hava Tiyatrosu’nda İl Danışma Meclisi Toplantısı’na geçti.