Cumhurbaşkanı Erdoğan: Almayacaksanız açıklayın, bilelim

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Konuşmasına "Kıymetli dostum" diyerek, hitap ettiği Duda'ya, kendisi ve heyetine gösterilen ev sahipliğinden dolayı teşekkürlerini ileterek başlayan Erdoğan, görüşmelerde iki ülke arasındaki ilişkileri etraflıca ele alma fırsatı bulduklarını söyledi.



Siyasi, askeri, ekonomik, ticari ve kültürel alanda neler yapılabileceğini görüşme fırsatını bulduklarını da ifade eden Erdoğan, "Türkiye olarak özellikle Polonya'nın 2018-2019 Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi geçici üyeliğinin hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu konudaki kararlılığımız, desteğimiz tamdır, bunun özellikle bilinmesini istiyorum. Bu süreç içerisindeki dayanışmamızda bizim de mevcut tecrübemizden hareketle tam olacaktır." diye konuştu.

Türkiye'nin tarihte Lehistan'ın bağımsızlık ve egemenliğini her zaman tanıdığını ve buna tam destek verdiğini anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yüzyıllara sari geçmişimize baktığımız zaman bunun şöyle 25 yılını bir kenara koyarsanız tamamen barış içerisinde, dayanışma içerisinde geçen bir dostluğumuz var, dayanışmamız var. Bu dostluk dayanışma az önce kendileri iki nükteyi ortaya koymak suretiyle zaten ifade ettiler. Bu bizim için de bugün de aynen geçerlidir. Çünkü biz ecdadımızdan aldığımız mirası onların ilişki münasebet noktasındaki mirasını aynen koruduk ve korumaya da devam ediyoruz."

Türkiye ile Polonya'nın toplam 118,5 milyon gibi bir nüfusu olduğuna dikkati çeken Erdoğan, bunun ikili ticaret hacminin ciddi manada artırabilecek bir nüfus ve ciddi bir potansiyel olduğunun altını çizdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şu anda aramızdaki ticaret hacmine baktığımız zaman 6 milyar dolar gibi bir seviyedeyiz ama bu iki güçlü ülke için bu rakam çok düşük bir rakam. Bunu önümüzdeki beş yıl içerisinde temennim odur ki 10 milyar dolara çıkarmalıyız. Bu ticaret hacmi tabii ki 'kazan kazan' esasına dayalı olarak devam edecektir, şu anda nitekim böyle devam ediyor ve bunları aramızda görüşme fırsatını bulduk. Birçok sektörde bu münasebetleri geliştirmemiz mümkün. Yani savunma sanayiinden tutunuz tüm alanlara varıncaya kadar bu adımları atabiliriz." ifadelerini kullandı.

Enerji konusunu da ele aldıklarını aktaran Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu:



"Bu konuda da tabii biz özellikle Türkiye olarak tedarikçi bir ülke enerjide değiliz. Aslında biz tüketici olma noktasında böyle bir durumumuz var ama aynı zamanda bir de transit noktasında bir ülkeyiz adeta ortada bir dağıtım merkezi gibiyiz böyle bir özelliğimiz var. Fakat Polonya'nın tabii onun da yine özellikle doğalgazdaki tüketici ülke olma sıfatının yanında ama biliyoruz ki özellikle kömür madenleri noktasında Polonya'nın ciddi bir potansiyeli var, dolayısıyla termik santraller konusunda Polonya aslında enerjisinin ciddi bir kısmını da buradan karşılama imkanına sahip. Tabii bu konuda bizim de termik santraller noktasında böyle bir durumumuz var, nitekim artık enerjimizin belli bir kısmını da termik santraller vasıtasıyla kömürden elde etmenin gayreti içerisindeyiz."

İktidara geldikleri dönemde Türkiye'de hidrolik santrallerin ciddi boyutta olmadığını ancak bu konuda da sonraki dönemde geniş çaplı adımlar attıklarını ve böylece dışa bağımlılığı azalttıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bağımlılık çok tehlikeli bir şey, bunu Polonya bizden daha çok yaşadı ama şimdi Polonya özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonraki süreçte artık küllerinden adeta doğmuş bir ülke ve böyle bir ülkenin bundan sonraki süreci şekillendirmesi çok büyük önem arz ediyor. Fakat bizim dünyada özellikle şu anda Polonya ile NATO içerisindeki ülkeler olarak dayanışmamız önem arz ediyor ve bunu güçlendirerek devamımızın şart olduğuna inanıyorum." dedi.



"Avrupa Birliği'nde Polonya bulunuyor, biz de Avrupa Birliği'ne sokulmuyoruz, Polonya bizi destekliyor fakat sene 63, sene 2017." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:



"Türkiye Avrupa Birliği'ne hala alınmadı, alınmıyor. Halbuki bizim müracaatımızdan sonraki süreçte alınan ülkelerin bir çoğunun bizimle mukayese edilir yanı yok. Şöyle fasılları masaya yatırdığımız zaman örneğin Başbakanken liderler zirvesine katılırdım, 15 fasıl vardı daha sonra bu fasılları 35'e çıkardılar, çıkarmanın sebebi de ne biliyor musunuz? Türkiye'nin buraya girmesi mümkün olmasın. Hatta bazıları 'imtiyazlı ortaklık' dedi, bazıları 'mümkün değil' dedi. Tabii ben de hep şunu söylüyorum, diyorum ki 'Almayacaksanız açıklayın şu işi, bilelim. Ne biz sizi meşgul edelim ne de siz bizi meşgul edin, işi bağlayalım'. Bunun da kararını vermiyorlar. Biz de 'minderden kaçan biz olmayacağız' diyoruz. Onların kararını bekliyoruz."

- "Bu ayrı bir bela"

Erdoğan, Polonya'nın, İstanbul'daki Polonezköy'den dolayı iyi tanındığını belirterek, İstanbul, büyükşehir olduğu için Polonezköy'ün köy olmaktan çıktığını, mahalle olduğunu söyledi. Polonezköy muhtarının da bu seyahatte bulunduğunu belirten Erdoğan, "Sayın Cumhurbaşkanı'na 'Türkiye'ye geldiğinde beraberce oraya gidelim. Orayı yerinde görmenizi isterim.' dedim. Kendisi de 'duydum, güzelmiş.' dedi. Duymak yetmez, ben diyorum ki 'gördüğünüz zaman çok daha mutlu olacaksınız. Hakikaten şirin adeta butik bir mahalle, köy böyle bir özelliği var." ifadelerini kullandı.



Bugünkü görüşmede özellikle yatırımcılara gereken desteği verme kararlılığının bulunduğuna işaret eden Erdoğan, 200'e yakın iş adamıyla Polonya'da bulunduğunu, 200'ü aşkın da Polonya'da katılan olacağını, 400'e aşkın iş adamına hitap edeceklerini dile getirdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, turizm alanında da güzel gelişmelerin yaşandığına değinerek, bu yılın ilk 8 ayında Polonya'dan Türkiye'ye 205 bin turistin geldiğin aktardı.



Polonyalıların, Türkiye'ye olan ilgisini bildiğini vurgulayan Erdoğan, "Fakat bu 'Schengen' denilen şey ortadan kalkarsa o zaman tabi Türkiye'den Polonya'ya, Polonya'dan Türkiye'ye de artacaktır çünkü bu ayrı bir bela. Ama kalkarsa o zaman Türkiye de rahat rahat buraya gelecektir. İnanıyorum ki Polonyalı da Türkiye'ye gelecektir." dedi.



- "O günden bugüne hala bizi oyalıyorlar"

Erdoğan, Latin Amerika ülkeleri için herhangi bir vizenin bulunmadığını, rahat rahat Avrupa ülkelerine gidip geldiklerine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türkiye müzakereci ülke ama Türkiye gelemiyor, böyle saçma şey olur mu? Buradaki gariplik ortada. Ben de diyorum ki Avrupa Birliği üyesi ülkelerden, dostlardan 'bunları dile getirmeniz lazım' diyorum. 2013'ün sonunda bu vizeler kalkacaktı, imzalar atıldı ama o günden bugüne hala bizi oyalıyorlar.

Gelelim işin bir başka yönüne, biz şu anda Suriye, Irak ve buradaki gelişmelerde 3,5 milyona yakın insanı, mülteciyi ağırlıyoruz. Bunları çadır kamplarda, konteyner kentlerde ve şehirlerimizde ağırlıyoruz. Şu ana kadar yaptığımız harcama 30 milyar doların üzerindedir. Peki size Avrupa Birliği'nden

gelen bir şey var mı? Son aldığım rakamı söyleyeceğim, 885 milyon Avro gibi bir destek geldi. Fakat bize verilecek rakam, 2016'nın Temmuz'unda 3 milyar Avro vereceklerdi, o yılın sonuna kadar artı bir 3 milyar Avro daha vereceklerdi. Hala oradayız. Başka gelen bir şey yok. Türkiye kendi imkanlarıyla buralarda kalanlara her türlü yardımı veriyor, vermeye de devam edeceğiz."



Türkiye'nin güneyindeki Suriye'deki durumlara, Irak'ta yaşananlara işaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sınırımızda olan bu savaşla ilgili de tedbirimizi almak durumundayız, çünkü biz de taciz ediliyoruz, tehdit altındayız." diye konuştu.

- "Hafta sonu THY'den bir heyetimiz buraya gelecek"

Erdoğan, Polonya ile savunma ve yerli sanayi ile ilgili dayanışmayı da önemsediklerinin altını çizerek, bu kapsamda 5 anlaşma imzalandığını bildirdi.

Türk Hava Yollarının, Polonya'ya haftada beş seferinin bulunduğunu, talebin de çok olduğunu belirten Erdoğan, "Cevap veremiyoruz, bunun için izne ihtiyacımız var. Yani bu beş seferin Varşova'da 7 ya da 10'a çıkarılması mümkün. Eğer Varşova'da artırılamıyorsa Krakow'da belli sayılara çıkartılması talebimizdir. Hafta sonu itibarıyla Türk Hava Yollarından bir heyetimiz buraya gelecekler. Eğer burada bu müsaade verilirse inanıyorum ki karşılıklı halklarımızın gidiş gelişleri de çok daha rahat olacaktır." dedi.



Erdoğan, Polonya'da dostluk anıtları kurulması teklifini ilettiklerini aktararak, bu konularla ilgili elden gelen her türlü desteği TİKA ile Polonya'da gerçekleştirileceğini kaydetti.



- Çeşitli alanlarda 5 anlaşma imzalandı



Bu arada ortak basın toplantısı öncesi Erdoğan ve Duda'nın huzurunda Türkiye ve Polonya arasında bazı bakanlıklar ve kurumlar arasında toplam 5 alanda anlaşma imzalandı.

Buna göre, Dışişleri Bakanlıkları arasında, "Diplomatik Arşivler Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası", Savunma Bakanlıkları arasında niyet beyanı, Sosyal Güvenlik Anlaşması, Sosyal Güvenlik Anlaşmasının Uygulanmasına Yönelik İdari Anlaşma ile Bilim, Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının 2017-2020 Yılları Uygulama Programı imzalandı.