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    Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliya İzzetbegoviç'i anma toplantısında konuştu

    Hürriyet Haber
    23.10.2017 - 14:22 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen Aliya İzzetbegoviç'i Anma Programı’nda konuştu.

    İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

    Aliya batı karşısında eğilmektense ölmeyi tercih ederdi. Medeni Avrupa'nın önünde yüz binlerce vatandaşı katledildi. Srebrenica bunlardan biriydi. 8 bin kişi orada Hollandalı askerler tarafından onların yamyamlarına teslim edildi.

    O yamyamlarıyla bizim insanlarımıza nasıl saldırdıklarını, hatta hatta bayan bakanımıza varıncaya kadar nasıl saldırdıklarını gördük. Benim Trabzonlu, Hollanda'da çalışan işçimi nasıl üstüne çullandırdıklarını gördük.

    Bakın şimdi yine aynı şey oldu. Türkiye'ye gelecek olan batıdaki venim vatandaşıma kalkıyorlar köpeğe üstünü aratıyorlar. Yahu sen kendin arayamıyor musun kendin arasana. Bayansa bayan polisine arat. Niye? Çünkü bunların karakterinde bunlar var, cibilliyetinde bunlar var. Ama biz yapamayız, çünkü Müslüman zulmetmez, edemez.

    Devamı geliyor...

    Etiketler: Cumhurbaşkanı , Recep Tayyip Erdoğan , Aliya İzzetbegoviç
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