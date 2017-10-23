Cumhurbaşkanı Erdoğan Aliya İzzetbegoviç'i anma toplantısında konuştu

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

Aliya batı karşısında eğilmektense ölmeyi tercih ederdi. Medeni Avrupa'nın önünde yüz binlerce vatandaşı katledildi. Srebrenica bunlardan biriydi. 8 bin kişi orada Hollandalı askerler tarafından onların yamyamlarına teslim edildi.

O yamyamlarıyla bizim insanlarımıza nasıl saldırdıklarını, hatta hatta bayan bakanımıza varıncaya kadar nasıl saldırdıklarını gördük. Benim Trabzonlu, Hollanda'da çalışan işçimi nasıl üstüne çullandırdıklarını gördük.

Bakın şimdi yine aynı şey oldu. Türkiye'ye gelecek olan batıdaki venim vatandaşıma kalkıyorlar köpeğe üstünü aratıyorlar. Yahu sen kendin arayamıyor musun kendin arasana. Bayansa bayan polisine arat. Niye? Çünkü bunların karakterinde bunlar var, cibilliyetinde bunlar var. Ama biz yapamayız, çünkü Müslüman zulmetmez, edemez.

Devamı geliyor...