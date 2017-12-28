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    Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı... İki tankın önüne yatan Sabri'den haber var!

    Hürriyet Haber
    28.12.2017 - 15:35 | Son Güncelleme:

    15 Temmuz darbe girişimi gecesi, peş peşe gelen iki tankın önüne atlayarak darbecilere karşı direnişin simgelerinden biri haline gelen Sabri Ünal'dan yeni haber geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sabri Ünal'ın yurt dışına gönderildiğini ve dil eğitimi aldığını söyledi. Erdoğan, "Ben bu genci yurt dışına gönderdim, dil yapıyor vesaire. İnşallah dönüp gelecek yazılımcı olarak devam edecek" dedi.

    TÜBİTAK Ödül Töreni'nde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Milletimiz 15 Temmuz gecesi İstiklal Marşı’nı sadece söylemekle kalmamış, bizzat yaşamıştır. Tankların, topların, F-16’ların karşısına dikilmiştir. Milyonlarca kardeşimiz istiklali için, silahlara meydan okumuştur. Hepimiz böyle bir milletin mensubu olmaktan daima gurur duyuyoruz. Rabbimize hamd ediyoruz" dedi.

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    Erdoğan, "15 Temmuz gecesi göğsünü namlulara siper eden, hele hele tankın altına kendini atacak kadar inançlı… Bir tankın altına atıyor, oradan çıkıyor ondan sonra gelen ikinci tankın altına da kendini atıyor ve oradan da kurtuluyor. Tabi ki yarası vesairesi oluyor. Bu genç, işte bu gençlerin yapamayacağı hiçbir şey yok. Ve ben bu gençlere inanıyorum. Ben bu genci yurt dışına gönderdim, dil yapıyor vesaire. İnşallah dönüp gelecek yazılımcı olarak devam edecek. Biz onların hizmetkarı olarak yeni nesli Türkiye’nin inşası ve ihyasında bu şekilde değerlendirecek" diye konuştu.

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    Etiketler: Sabri Ünal , 15 Temmuz Darbe girişimi
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