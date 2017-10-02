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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'deki kanlı saldırıyı kınadı

    Hürriyet Haber
    02.10.2017 - 16:31 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  ABD’nin Las Vegas şehrinde yaşanan kanlı saldırıyı kınadı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ABD’nin Las Vegas şehrinde yaşanan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri başta olmak üzere tüm ABD halkına Türk Milleti adına başsağlığı diliyorum" dedi.

    Etiketler: Cumhurbaşkanı Erdoğan , ABD , Las Vegas , saldırı
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