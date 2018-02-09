Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Ertem'den Türk Telekom açıklaması

Ertem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de mali piyasaların derin olduğuna ve küresel gelişmiş piyasa dinamiğinin bulunduğuna işaret ederek, Türkiye'deki stratejik şirketlerde blok satış yerine halka arz yöntemiyle daha iyi sonuçlar elde edilebileceğini savundu.

Türk Telekom gibi Türkiye'deki stratejik şirketlerin blok satışla bir özel tekele devri yerine, rekabetçi bir ortamda halka arzının daha yararlı olacağını düşündüğünü dile getiren Ertem, "Bu, şirket açısından da yönetim ve ülke açısından da yararlı olur diye düşünüyoruz." diye konuştu.

Ertem, Türk Telekom'un halka arzı yönünde alınan herhangi bir kararın bulunmadığını ve bu yöndeki iddiaların gerçek dışı olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk Telekom'da devletin altın hissesi var ancak Türk Telekom tamamen profesyonellerce yönetilen, borsaya kote bir şirket. Onların ilk önce bu konuda bir karar vermesi lazım. Ben sadece düşüncemi söylüyorum."