Cumhurbaşkanı açılışını yaptı: İsim babası Bülent Arınç

Erdoğan'ın konuşması özetle şöyle: "Kimdir Melike Hatun? Halk arasında Sultan Hatun olarak bilinir. En eski tahrir defteri kayıtlarına göre, 14'ncü yüzyılda yaşamıştır. Kendisi de aslen Ankaralı olan Melike Hatun'un kabri, taşçılar sokakta yine şahsına ait vakıf bahçesinde bulunmaktadır.

Melike Hatun Cami'mizin mimarisi zannediyorum Türkiye'de bir ilk. Yaklaşık 7 bin cemaat kapasitesi, 3 şerefeli 4 adet minaresi. Altta kongre salonu, toplantı salonları, 5 katlı otoparkı...

Melike Hatun'a vefa borcumuzu da bir nebze ödemiş olacağız. Camimizin isim babası Bülent Arınç beydir.

Ayette mescitlere sahip çıkmamız onları ihya etmemiz gerektiğini emrediliyor. Bir dönem Ankara'da da ihmail edildiğini görüyoruz. Bilhassa tek parti döneminde, Ankara'nın kadim kimliğinden kopartılmak ve adeta camisiz hale getirilmek istendiği inkarı mümkün olmayan bir gerçektir.

Kardeşlerim insanları kılık kıyafetine bakarak şehir merkezine sokmayanlar, yeni inşa ettikleri semtleri de camisiz ezansız ruhsuz şekilde tasarlamıştır.

Yeraltı camileri uzun yıllar Ankara'nın kaderi olmuştur. Maltepe Camii rahmetli Menderes'in 20 yıllık bir çabanın sonucu 1987'de açılan Kocatepe Camii de rahmetli Özal'ın eseri olmuştur."