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Cumartesi günü eczaneler açık mı? Eczaneler haftasonu çalışıyor mu?

Hürriyet Haber
14.09.2017 - 17:39 | Son Güncelleme: 14.09.2017 - 17:39

Cumartesi günü eczaneler açık mı sorusu, sağlık problemleri nedeniyle en hızlı şekilde ilaçlara ulaşmak zorunda olan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Hafta sonu olması nedeniyle eczaneler çalışıyor mu konusuna cevap arayan birçok kişi, duruma göre haraket edeceki. Peki, cumartesi günü eczaneler açık mı oluyor? İşte, vatandaşların merak ettiği konuyla ilgili resmi bilgiler

Cumartesi günü eczaneler açık mı konusu, çeşitli sebepler dolayısıyla ilaç almak zorunda olan vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İşte, eczacılar ve eczaneler yönetmeliğinde yer alan bilgilere göre cumartesi günü eczaneler çalışıyor mu sorusunun cevabı

CUMARTESİ GÜNÜ ECZANELER AÇIK MI?

Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Nöbetçi eczane dışındaki eczaneler nöbet saatlerinde faaliyet gösteremezler.

Dolayısıyla cumartesi ve pazar günleri sadece nöbetçi eczaneler hizmet verebilir duruma olacaktır. Bölgenizdeki nöbetçi eczanelerin listesini görmek için il sağlık müdürlüklerinin internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

 

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