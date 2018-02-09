Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı saatleri

Cuma namazı saatleri için araştırmalar yavaştan başladı. Ezan okunuş saati öncesinde günlük işlerini tamamlamaya çalışan vatandaşlar, bir yandan da ‘Cuma namazı saat kaçta kılınacak?’ sorusuna yanıt arıyor.

Cuma namazını camide cemaatle birlikte kılmak isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri veya bulundukları şehirdeki 9 Şubat tarihli ezan okunuş saatini inceliyor. Cuma namazı saatleri, Türkiye’nin doğusundan batısına farklılık gösteriyor. Her hafta birkaç dakikalık fark gösteren cuma namazının bugünkü saatlerini derledik. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı’nın resmi sayfası üzerinden paylaşılan il il Cuma namazı saatleri!



Cuma namazı, Başkent Ankara'da saat 13.10'da kılınırken, İstanbul'da 13.24'de kılınacak. Cuma namazı Adana'da 12.59, İzmir'de ise 13.32'de kılınacak. Diğer illere dair cuma namazı vakitlerini Diyanet üzerinden öğrenmek için lütfen aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız.

İL İL CUMA NAMAZI SAATLERİ

ABDEST NASIL ALINIR?



1) Önce kollar dirseklerin yukarısı na kadar sıvanır, sonra "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diye niyet edilir. Ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" okunur.



2) Eller bileklere kadar üç kere yıkanır. Parmak aralarının yıkanmasına dikkat edilir. Parmaklarda yüzük varsa oynatılıp altının yıkanması sağlanır.



3) Sağ avuç ile ağıza üç kere ayrı ayrı su alınıp her defasında iyice çalkalanır.



4) Sağ avuç ile buruna üç kere ayrı ayrı su çekilir.



5) Sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.



6) Alında saçların bittiği yerden itibaren kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her tarafı üç kere yıkanır.



7) Sağ kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.



8) Sol kol dirseklerle beraber üç kere yıkanır. Yıkarken kolun her tarafı, kuru bir yer kalmayacak şekilde iyice ovulur.



9) Eller yeni bir su ile ıslatılır. Sağ elin içi ve parmaklar başın üzerine konularak bir kere meshedilir.



10) Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir.



11) Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir.



12) Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.



13) Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir.