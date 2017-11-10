Diyanet cuma namazı saatleri! Cuma namazı saat kaçta kılınacak?

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Yurt genelinde camilere akın edecek olan vatandaşlar, cuma namazı saat kaçta sorusu ile ibadetlerini gerçekleştirecekleri saatin bulundukları ilde ne zaman olacağını sorguluyor. Peki, İstanbul, Ankara ve diğer tüm illerde cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Cuma namazı, Başkent Ankara'da saat 12.40'da kılınırken, İstanbul'da 12.55'de kılınacak. Cuma namazı Adana'da 12.30, İzmir'de ise 13.02'de kılınacak. Diğer illere dair cuma namazı vakitlerini Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden öğrenmek için lütfen aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız.

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CUMA NAMAZI NEDİR?

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.

Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

ABDEST NASIL ALINIR?

Cuma namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar internet üzerinde "abdest nasıl alınır?" sorgusunu yapıyor. Peki abdest nasıl alınır? İşte detaylar...

Abdest almak için ilk olarak kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır ve abdeste "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diyerek niyet edilir ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" denir. Ardından eller bileklere kadar üç kere yıkanır. (Ellerde parmak aralarının da temizlendiğine dikkat edilmelidir. Parmakta yüzük varsa çıkarılmalıdır veya yüzüğün altına da su gitmesine dikkat edilmelidir.) Sağ avuç ile ağıza üç kere su alınır ve her defasında ağız iyice çalkalanır ve temizlenir. Daha sonra yine sağ avuç ile buruna üç kere su verilir, sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

Alında saçların bittiği yerden, kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her yeri üç kere yıkanır ve temizlenir.

Sağ kol dirseklerle birlikte üç kere yıkanır ve temizlenir. (Sağ kol yıkanırken, kolun her yerinin kuru kalmayacak bir şekilde ovulması gerekmektedir.)

Sol kol dirseklerle birlikte üç kere yıkanır ve temizlenir. (Sol kol yıkanırken, kolun her yerinin kuru kalmayacak bir şekilde ovulması gerekmektedir.)

Eller tamamen ıslatılır, sağ elin için ve parmaklar başın üzerinde konulur ve bir kere meshedilir. Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, başparmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir. Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir. Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temiz lenir.

Abdest alma işlemi sona erdiğinde, ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur. Not: Kadınlarda ve erkeklerde abdest alma şekli değişmez.

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.