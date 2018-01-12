Cuma namazı saat kaçta? İl il Cuma namazı vakitleri

Cuma, Müslümanlarca önemli bir toplanma günüdür. Bu günde Müslümanlar camilerde toplanırlar, okunan hutbeleri dinlerler ve birlikte cuma namazını kılarlar. Sonra da birbirlerini görürler veya günlük işlerine yönelirler.

Bugün ocak ayının ikinci cuma gününü karşılayan vatandaşlar, erken saatlerde cuma namazı sorgulaması yapıyor. Namaz ibadetini hakkıyla ve zamanında yerine getirmek isteyenler cuma namazı vaktini bilmek istiyorlar Mübarek cuma günlerine özgü bir namaz olan ve milyonlarca inananın binlerce inananın başını aynı anda secdeye koyacağı cuma namazının saati her hafta birkaç dakika farklılık gösteriyor.



Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine, İstanbul'da saat 13:18'de, Ankara'da saat 13:03'de, İzmir'de ise saat 13:26'de kılınacak. Bulunduğunuz ildeki cuma namazı saatini Diyanet'in aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz namaz vakitleri sayfasından öğrenebilirsiniz.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ



CUMA NAMAZININ ÖNEMİ



Bir hadiste: "Üzerine güneşin doğduğu en hayırlı gün, cuma günüdür. Âdem o gün Cennet'e konulmuş, o gün Cennetten çıkarılmıştır. Kıyamet de o gün kopacaktır." denmiştir. Cuma şartlarını kendilerinde toplayan toplumlar için namaz mükellefiyeti olan erkeklere iki rekat cuma namazı "Farz-ı ayn"dır.



Cuma namazının vakti öğle namazının vaktidir. Geleneksel uygulamada cuma için ezan okunduğunda camilere gidilerek öğle namazında olduğu gibi, dört rekat namaz kılınır. Daha sonra cami içinde bir ezan daha okunur. Minberde cemaata karşı bir hutbe okunur. Bu hutbeden sonra kamet alınarak cumanın iki rekat farzı cemaatle aşikare okuyuşla kılınır. Sonra yine başlangıçta olduğu gibi dört rekat namaz kılınır. Bu da cuma namazının son sünnetidir.



Bazı düşüncelere göre "Zuhrü ahir" denilen dört rekat namaz kılınır. Bunun sebebi bazı kesimlerce cuma namazının farklı camilerde kılınamamasıdır. Bu son öğle namazıdır, öğlenin dört rek'at farzı gibi kılınmakla beraber öğlenin sünnetinde olduğu gibi de kılınabilir. Böyle kılınması daha uygun görülmüştür. Arkasından da "Vaktin sünneti" niyeti ile aynen sabah namazının sünneti gibi iki rekat namaz daha kılınır.



Cuma ibadetinin başlangıçta 2 rek'at olarak kılındığı, geleneksel uygulamadaki toplam olarak 16 rek'ata ulaşan ibadetin, Cuma suresinde konu edilen ana ibadete sonradan yapılan eklemelerle ulaşıldığı düşünülebilir