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    Cuma namazı saat kaçta? İl il cuma namazı vakitleri: İstanbul, Ankara, İzmir...

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 11:18 | Son Güncelleme:

    Her cuma olduğu gibi 13 Ekim Cuma günü de namaz ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgedeki namaz saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı saatlere göre, İstanbul'da cuma namazı saat 12:57'de kılınacak. Peki diğeri illerde cuma namazı saat kaçta? Ezan bugün saat kaçta okunacak?

    Cuma namazı saati için araştırmalar başladı. Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte namaz ibadetine odaklanan vatandaşlar, ikamet ettikleri ildeki namaz saatini merak ediyor. İstanbul, Ankara, Antalya, İzmir… İşte il il cuma namazı vakitleri!

    Diyanet İşleri Başkanlığının açıkladığı saatlere göre, İstanbul'da cuma namazı saat 12:57'de, Ankara'da 12:42'de, İzmir'de cuma namazı ise saat 13:05'de kılınacak. Diğer illere dair cuma namazı vakitlerini Diyanet üzerinden öğrenmek için lütfen aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız.İşte il il cuma namazı vakitleri!

    CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

    CUMA NAMAZI NEDİR?

    Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.
    Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır.
    Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.
    İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.
    Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
    Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

     

    Etiketler: Cuma namazı saat kaçta
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