MENÜ
Gündem Haberleri

GÜNDEM

    Hürriyet>Gündem>Cuma namazı saat kaçta? İl il Cuma namazı saatleri!

    Cuma namazı saat kaçta? İl il Cuma namazı saatleri!

    Hürriyet Haber
    25 Ağustos 2017 - 10:58Son Güncelleme : 25 Ağustos 2017 - 10:58

    Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte cuma namazı araştırmaları da başladı. Mübarek cuma gününde namaz ibadetini vaktinde yerine getirmek isteyen vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgedeki namaz saatini merak ediyor. İşte Diyanet’in resmi sayfasında da yer alan bilgilere göre il il cuma namazı saatleri!

    Cuma namazı için geri sayım başladı, saat araştırmaları hız kazandı. 25 Ağustos tarihli cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı. Cuma namazı, Başkent Ankara'da saat 12.58'de kılınırken, İstanbul'da 13.13'te kılınacak. Cuma namazı Adana'da 12.48, İzmir'de ise 13.21'de kılınacak.

    CUMA NAMAZI SAATLERİ İÇİN TIKLAYIN!

    CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

    Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

    CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

    Cuma namazı, Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

    İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

    Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.
    Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

     

    Etiketler: Cuma namazı , Cuma namazı saat kaçta , cuma namazı vakit
    ﻿

      EN ÇOK OKUNANLAR

        Sayfa Başı
        Hürriyete Reklam Ver
        Alternate TextAlternate Text
        Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
        • Hürriyet Emlak
        • Hürriyet Oto
        • Yenibiriş
        • Yakala.co
        • Hürriyet TV
        • Hürriyet Aile
        • Mahmure
        © Copyright 2017 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri