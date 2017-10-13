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    Cuma namazı nasıl kılınır? Cuma namazı kaç rekat?

    Hürriyet Haber
    13.10.2017 - 11:24 | Son Güncelleme:

    Cuma namazı nasıl kılınır sorusu, dini vecibelerini yerine getirmek isteyen Müslüman alemi tarafından araştırılmaya başlandı. Milyonlarca kişinin camilere akın edeceği bu günde, eller semaya açılacak ibadetler yerine getirilecek. Peki, Müslüman aleminin ibadetlerini yerine getireceği Cuma namazı nasıl kılınır ve Cuma namazı kaç rekat sorusunun cevabı

    Cuma namazı nasıl kılır sorusuna cevap arayan vatandaşlar, Farz-ı Ayn olarak bilinen bu ibadeti gerçekleştirmek için internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır ve kaç rekattır? İşte, konuyla ilgili detaylı bilgiler

    CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

    Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

    Niyet ederken:

    "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.
    Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.
    İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.
    Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.
    İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

    Son oturuşta:

    Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.
    Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.
    Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.
    Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.
    Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.
    Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.
    Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

    Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

    Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"
    Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".
    Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
    Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

    Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

    CUMA NAMAZI KAÇ REKAT?

    4 rekat cumanın ilk sünneti,
    2 rekat cumanın farzı, 
    4 rekat cumanın son sünneti,
    4 rekat Zuhri ahir,
    2 rekat vaktin son sünneti.

    4 rekat zuhr-i ahir namazı ve 2 rekat vaktin sünneti de nafile namazdır, isteyenler kılar. Zuhr-i ahir namazı, öğle namazının farzı gibi kılınır sadece "Vaktine yetişip kılmadığım son öğle namazının farzını kılmaya" diye niyet edilir.

    Etiketler: cuma namazı kaç rekat
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