Cuma namazı bugün kaçta kılınacak? İl il cuma namazı saatleri

Öğle saatinin yaklaşmasıyla birlikte cuma namazı araştırmaları yoğunlaştı. Öğle saatinde cemaatle kılınan cuma namazının vakti her hafta birkaç dakika fark ediyor. İkamet ettikleri veya bulundukları bölgedeki ezan okunuş saatini kaçırmak istemeyen Müslümanlar, 2 Şubat tarihli Diyanet takvimini inceliyor. Peki Cuma namazı bu hafta kaçta kılınacak? Ezan saat kaçta okunacak? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Konya... İşte il cuma namazı saatleri!

Cuma namazı, Başkent Ankara'da saat 13.08'de kılınırken, İstanbul'da 13.24'de kılınacak. Cuma namazı Adana'da 12.58, İzmir'de ise 13.31'da kılınacak. Diğer illere dair cuma namazı vakitlerini Diyanet üzerinden öğrenmek için lütfen aşağıda yer alan bağlantıya tıklayınız.

İl il cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Cuma namazı, Cuma günü camide öğle namazı vaktinde cemaatle kılınır. Önce ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır.

İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır.

Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur.

Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.