Cuma namazı bugün saat kaçta? Diyanet cuma namazı vakitleri

Bugün 2017’nin son cuma günü... Yıl boyu olduğu gibi bugün de mübarek cuma günü, mesajlar ve ibadetlerle geçiyor. Müslüman dünyası için en önemli günlerde birisi olarak kabul edilen bugünün coşkusunu uzakta olan aile üyeleri, akrabaları ve arkadaşlarıyla birlikte hissetmek isteyen vatandaşlar, sosyal medya profillerinde cuma mesajları paylaşıyor. Öte yandan her hafta birkaç dakika fark eden cuma namazı saatleri de araştırılıyor. Peki bugün cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte bu sorunun cevabı ve en güzel Cuma mesajları!

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

2017'nin son cuma namazı bugün kılınacak. Öğlen saatlerinin yaklaşmasıyla birlikte namaz saati araştırmalarını yoğunlaştırdı. Öğle vakti cemaatle kılınması farz olan cuma namazının vakti Türkiye'nin 7 bölgesinde ve tüm illerinde farklılık gösteriyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 29 Aralık Cuma günü tarihli namaz sayfasına göre, Ankara'da saat 12:58, İstanbul'da saat 13:13, İzmir'de ise saat 13:20, Adana’da 12:48, Balıkesir 13:17’de kılınacak.

İL İL CUMA NAMAZI VAKİTLERİ

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Kimi zamanlar vardır en muhabbetli en uhuvvetli ve en güzel, en içten müminin bayramıdır böyle zamanlar. en güzel günün cuma bayramın olsun. duayla



Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun.

En küçük iyiliği unutan, en büyüğünü de unutur. Rabbim bizi vefalı insanlarla karşılaştırsın. Hayırlı Cumalar.



Ey Rabbim bizi iyilerden eyle. Bizi iyilerin sevdiğinden eyle. Bizi sadece sana muhtaç eyle. Hayırlı Cumalar.



Günlerinizin en faziletlisi cuma günüdür. Bu sebeple o gün bana çoksa Salavat u Selam getiriniz. Zira sizisin Salat u Selamlarınız bana sunulur. Selam ve Dua ile..



İki hayatı imha edenküfr-ü mutlaktan kurtarmak, bu zamanda pek çok ehemmiyetlidir. Bir parça meşakkat olsa da, şevk ve şükür ve sabırla karşılamalı. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Avuç içlerinizde saklı tüm dualar kabul olsun... Hayırlı Cumalar



Cuma râhmettir, berekettir duâ etmektir. Hatırlamak ve hatırlanmaktır.. Hayırlı Cumalar inşallah



Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Lavdan şelale olur mu...? "Bir şeyi dilediği zaman, O’nun emri o şeye ancak “Ol!” demektir. O da hemen oluverir." (Yasin - 82)



Ömrüne ömür katılsın, Gönlüne meltem saçılsın. Bu mübarek günde melekler dört yanını sarsın...Derdine derman, gönlüne iman dolsun..!



Günlerin en değerlisi cuma dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır.” Cumanız Mübarek Olsun.



Cennet bahçelerinin gülleri yüzüne, bülbüllerin nağmeleri diline, Allah sevgisi gönlüne, bu güzel günün bereketi üzerine olsun. Hayırlı nurlu cumalar.



Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.

İnsan oğlu geçmişin her zaman hasretçisi, geleceğin sabırsızca özlemcisi, yaşadığı anın maalesef şikayetçisidir… Allah bizi şikayet edenlerden değil, şükredenlerden eylesin…



'Sen af yolunu tut, iyiliği emret, cahillerden yüz çevir.'(A'raf,7/199) Cuma Gününüz Bin Mübarek Olsun