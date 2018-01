Cuma mesajları sosyal medyaya özel - Resimli cuma mesajları

Cuma mesajlarında farklılık isteyen vatandaşlar, resimli seçenekleri değerlendiriyor. Özellikle sosyal medya ve Whatsapp için tercih edilen resimli cuma mesajlarında en güzel seçenekleri derledik. Sizler de ister metin halindeki ister resimli cuma mesajlarından birini seçerek paylaşımda bulunabilirsiniz.

Gönlü güzel herkese hayırlı cumalar hayırlı günler dilerim Allahım bu günün yüzü suyu hürmetine tüm hastalara şifa versin inşallah



Bir tevbe, Bir mağfiret, Bir iç huzur, Bir affoluş, Bir rahmet, Ve bir CUMA daha geçiyor ömrümüzden, CUMA’mız Cennete vesile olsun inşALLAH.. Hayırlı CUMA’lar



Rabbim Seni bugün de dua edenlerden her daim şükredenlerden, sevmeyi bilenlerden, Ya Rabbi Cennet te gezenlerden eyle! Hayırlı Cumalar.

Hakkıyla kazanılan "Küçücük bişey", haksız olarak kazanılan "Çok şeyden" üstündür... Hayırlı cumalar







Allah bizi İyilik kılığına bürünmüş Kötülüklerden korusun. Hayırlı Cumalar. ..



Andolsun ki, Tevrat'tan sonra Zebur'da da yazmıştık ki:! Muhakkak yeryüzüne benim iyi kullarım varis olacaktır. Enbiya Suresi/105.Ayeti. Hayırlı Cumalar



Ey Rabbim! Aşkınla tutuşan gönüller hürmetine, huzurunda eğilen başlar hürmetine, yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma! Kalplerimizi doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma! Bizlere sağlam ve sarsılmaz bir iman ve güzel ahlak ihsan eyle. "Hayırlı Cumalar"



Çünkü her dua yeni bir umut ışığıdır Hayırlı Cumalar

Gökten ne yağdı da yer kabul etmedi. Toprağa ne ekildi de bitmedi. Bu Dünya'ya kim geldi de gitmedi. Hangi dert hangi sıkıntı bitmedi. Allah'ın rahmeti, mağfireti kime yetmedi. Kim Allah dedi de O yetişmedi. Kim gizli gizli yalvardı da O işitmedi. Kim Rabbim dedi de O buyur kulum demedi. Rabbimizin buyur kulum hitabıyla müşerref olanlardan olmamız dileğiyle... Hayırlı Cumalar.



Ol deyince, herşeyi olduran Rabbim; Olurlara râzı et kalbimizi, Olanlara şükrettir, Olmazlara meylettirme bizi.. Cumamız Mübarek Olsun Hayırlı Sabahlar Hayırlı Cumalar



Çok'a kavuşmanın yolu, Yok'a şükretmekten geçer ... Hayırlı cumalar

Sevmek dua etmektir Belki de Kimseler görmeden duymadan sessizce ,, Dualarımda olan tüm sevdiklerime Günaydın Dostlar Hayırlı Cumalar Olsun







Allah’ım! Bizi bağışla! Bize merhamet et! İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı kabul eyle! Bizi cennetine koy, cehennem azabından koru! Bütün işlerimizi ıslah eyle Hayırlı Cumalar



Her saniye azalan bir ömrün aksine her nefeste artan bir imana sahip olmak ve Allah'ın affına erişebilmek dua'sıyla hayırlı cumalar



Sizden habersiz sizin ve Sevdikleriniz için yapılan dualar en güzel dualardır öyle Güzel yüreklerde her zaman olmanız Dileğiyle Hayırlı cumalar Günaydınlar Dostlar







Ey dost; Sakın insanın iyisi ile kötüsünü bir tutma Çünkü bu eşitlik, iyileri iyilikten soğutur... Hayırlı cumalar...



Eğer inanmışsanız üstün gelecek olan sizsiniz. Hayırlı Cumalar



Dua.. Atamadığımız çığlıklar Söyleyemediğimiz sözler Anlatamadığımız şeylerdir Hayırlı cumalar Ettiğimiz tüm dualar kabul olması temennisi ile…

Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.

Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.

'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.

Yuvasız kuşa bile, Dal verip yuva kurduran, Rabbim.. Hakkımızda hayırlısı neyse bizlere onu, Nasip et.. Hayırlı Cumalar

ALLAH’ım yolumuzu ve yönümüzü şaşırtma, kalplerimizi doğruluktan, haktan ve hakikatten ayırma

Allah bizi iyilik kılığına bürünmüş Kötülüklerden korusun. Hayırlı cumalar

En sevdiklerimi dualarıma sakladım . Bilirim onlar en güzel yerdeler. Hayırlı cumalar