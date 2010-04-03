Cuma Kabusu

Bu sezon cuma günü oynadığı 8 müsabakada, kara kartal 2 galibiyet, 5 beraberlik ve birde yenilgi aldı.. Cuma günleri maç yapan en fazla takım görüntüsüyle de Beşiktaş dikkat çekiyor..



Başkent'e yarım düzine eksikle giden Kara Kartal oynadığı oyunla vasatın üzerine maç boyunca çıkmayı başaramadı.

Özellikle Ernst ve Tello' nun yokluğunu bariz derecede belli oldu.



Ankaragücü' nün, Bursaspor kardeşliğinin bilinmesi maça farklı anlam getirdi.. Kimse yanlış anlamasın dün akşam oynanan oyunda şike var demiyorum. (Ankaragücü başkanı Ahmet Gökçek' in babası İ.Melih Gökçek' de Fenerbahçe' li) Ankaragücü, bu sezonun en güzel oyununu oynadığını düşünüyorum...



Tribünlerde ise Bursaspor lehine devamlı yapılan tezahuratların çokluğu dikkatlerden kaçmadı. Sanki Bursaspor-Beşiktaş maçı izliyorduk. Ankaragücü, Bursaspor kardeşliği bilenen bir durum.. Ama bir takımın, özellikle Ankaragüçlü gibi fanatik bir takımın seyircisi nasıl olurda, devamlı Bursaspor lehine bağırır anlamış değilim.. Halbuki kendi takımlarını destekleselerdi belki maçı da kazanabilirlerdi...

Sahada oynayan futbolcuların Bursaspor' u düşündüğünü hiçde sanmıyorum..



Hemen aklıma bir soru geliyor. Varsayalım ligin son maçı, Bursaspor yenerse şampiyon olacak, ama Ankaragücü' de küme düşecek ? Bu durumda kardeşlik nasıl olur çok merak ediyorum. Daha öncede Ankara cephesinde, 06,16,26 (Ankaragücü, Bursaspor ve Eskişehirspor) kardeşliği varken 26' nın, yani Eskişehirspor' la olan kardeşliğinin bittiği bir gerçektir. Demek ki başka bir kulübün kardeşliği olmuyor. Olmaz da. Futbol sonucunda bir rekabet oyunu..



Maça giremeyen Ankaragüç'lü futbolseverlerin çıkardığı olaylarda suçlu kim acaba.

Yönetim nerede..

Maçın ilk yarısının bittiği halde bile, dışarıda binlerce taraftar maça girebilmek için kapılarda bekliyorlardı. Bir çoğunun kombinesi bile var üstelik. Ankaragücü Yönetimi bu olaydan dolayı sınıfta kalmıştır...



Bir başka sınıfta kalan yönetim ise Beşiktaş yönetimidir. Gençlerbirliği-Beşiktaş arasında Ankara' da oynanan ligin ilk maçında da, Beşiktaş tribünleri kendi aralarında kavga etmişlerdi. Maçdan sonraki yazımda bunu dile getirmiş ve bir çözüm bulunmasını istemiştim. Dün akşam kısa bir sürede olsa, siyah beyazlı tribünlerde arbede yaşandı..



Maç için söylenebilecek çok fazla bir şey yok. Ankaragücü daha çok mücadele ederken, Kara Kartal daha çok gol pozisyonuna girdi. Son vuruşlarda daha başarılı olabilseydi Beşiktaş, bu maçı kazanabilirdi. Bobo' nun direkten dönen birde topu vardı. Ankaragücü' nün tartışılan iki golü de ofsayttı .



Penaltı pozisyonu içinde hakem kararı doğru gözüküyor. Şampiyonluğa giden bir takımın yedek kulübesi bu kadar kötü olmamalı. Sonucu değiştirecek tek adam Yusuf...

Bana görede oyuna çok geç girdi. Netice Beşiktaş, Başkent' te şampiyonluk yolunda çok ağır bir darbe aldı...

Kredisi tükendi..