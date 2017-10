Cuma duaları nelerdir? Cuma namazı nasıl kılınır?

Cuma duaları ve cuma namazı nasıl kılınır sorusu, İslam dini için büyük öneme sahip olan bu günde araştırılan konular arasında yer alıyor. Cuma namazı nasıl kılınır ve cuma duaları nelerdir sorusuna alacakları cevaba göre ibadetlerine yön verecek olan vatandaşlari, cuma gününü en güzel biçimde idrak edecek. İşte, bu günde okuyabileceğiniz en güzel cuma duaları ve cuma namazı nasıl kılınır sorusunun cevabı

CUMA DUALARI NELERDİR?

Cuma duaları, İslam dini için büyük öneme sahip olan bu günde Müslüman alemi tarafından namaz öncesi veya sonrasında dillendirilecek. İşte, bu günün feyzini hissettirecek cuma duaları;

Rızkın artması ve borçlar için cuma günü okunacak dua:

Cuma günü 70 defa okunması çok faydalıdır. “(Allahümme ekfinî bi halâlike an harâmike ve ağninî bi fadlike ammen sivâke) “du’âsına devam etmesini tavsiye eder. Manası: “Yâ Rabbi halal ni’metin yardımıyla haram olan şeylerden ve ikram ve ihsanın ile diğer mahlukatına boyun eğmekden beni müstağni kıl” demekdir.

Cuma namazından sonra okunması makbul dua:

“Allahümme Ya Ganiyyü,Ya Hamidü,Ya Mübdiü,Ya Mu’idü,Ya Rahimü,Ya Vedüd.Eğnini bi Halalike an Haramike ve bi Fadlike ammen sivake.”

“Ey Gani,hamid,Mübdi,Mu’id,Rahman ve Vedud olan Allah’ım!Beni halal ettiklerinel iktifa ettir.Haramlara düşürme,Fadlınla ihsan ederek beni Senden başkasına muhtaç etme.”

Cuma günü duaların kabul olması için okunacak dua:

Cuma gününün her saatinde dualar kabul olur.Fakat en makbul saatler vardır. Bu saatlerde okunursa dualar daha makbul olur. İmam hutbeye çıktığında, Cuma ezanı saati veya ikindi namazından sonra Akşam ezanı okununcaya kadar dillendirilmelidir. “Sübhaneke la ilahe illa ente ya hannan ya mennan ya bedias semavati vel ard ya zül celali vel ikram”

Cuma günü duası:

Rahmân, Rahîm Allah’ın Adıyla.

Övgü Allah’a mahsustur; alemi var etmeden, diriltmeden önce varolan en ilk ve her şey helak olduktan sonra var olacak en son O’dur. O kendisini ananları unutmayan bilgi sahibidir. O şükrünü yerine getirenlere nimetlerini azaltmaz. Kendisini çağıranı mahrum etmez ve kendisine ümit bağlayanın ümidini kırmaz.

Allah’ım! Şahadet ederim ki yegane mabut sensin; senden başka tapılacak hiçbir mabut yoktur; ortak ve benzerin yoktur. Senin sözünde hilaf ve değişiklik olmaz; bu şahadetime seni şahit kılıyorum ve senin şahitliğin de yeter. Yine tüm meleklerini, göklerin ehlini, arşını taşıyanları, peygamberlerini ve çeşitli yaratıklarını şahit kılıyorum. Şahadet ederim ki Muhammed (Allah’ın özel rahmet ve selamı ona ve Ehl-i Beyt’ine olsun) senin kulun ve peygamberindir. O, peygamberlik görevini hakkıyla yerine getirdi. Allah yolunda İslam için hakkıyla çalıştı. Gerçekten o, Allah katındaki sevabı müjdeledi ve Allah’ın vaat ettiği azapla korkuttu.

Allah’ım! Yaşattığın sürece bana, dininde sebat ver; hidayete kavuşturduktan sonra kalbimi saptırma; katından bana rahmet ihsan et. Şüphesiz sen çok bağışlayansın. Muhammed ve Muhammed'in Ehl-i Beyt’ine özel rahmet gönder. Beni onun yolunda gidenlerden kıl ve kıyamet gününde onun grubuyla bir arada kıl. Beni, Cuma günlerinin farizalarını ve o günde üzerime farz kıldığın görevleri yerine getirmeye muvaffak eyle ve kıyamet gününde beni Cuma ehlinin mükafatıyla mükafatlandır. Şüphesiz sensin Aziz ve Hakim

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken:

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.

Son oturuşta:

Etteahiyyatü, Allahumma Salli, Allahumme Barik, Rabbena duaları okunur.

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur.

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir.

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.

Son sünnetin ardından zuhr-i ahir, niyetiyle dört rekat daha namaz kılınmaktadır. Niyet edilirken şöyle denilir: "Niyet ettim Allah rızası için edâsı üzerime olup da henüz üzerimden sâkıt olmayan en son öğle namazının farzına". Bu şekilde niyet edilirse, eğer o günün cuma namaz şartlarında bir noksanlıktan dolayı kabul olunmamışsa, öğle namazı kılınış olur. Kabul olunmuşsa, en son kazaya kalmış öğle namazına sayılır.

Bundan sonra, iki rek'at vaktin sünneti kılınır. "Niyet ettim Allah rızası için Vaktin sünnetine" diye niyet edilir. Cum'a sahîh olmadı ise, bu on rek'at, öğle namazı olur. Bundan sonra, Âyet-el-kürsi ve tesbîhler okunup, duâ edilir.

ABDEST NASIL ALINIR?

Cuma namazını kılmak için camilere gidecek olan vatandaşlar internet üzerinde "abdest nasıl alınır?" sorgusunu yapıyor. Peki abdest nasıl alınır? İşte detaylar...

Abdest almak için ilk olarak kollar dirseklerin yukarısına kadar sıvanır ve abdeste "Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya" diyerek niyet edilir ve "Eûzü billahi mineşşeytanirracîm, Bismillahirrahmanirrahîm" denir. Ardından eller bileklere kadar üç kere yıkanır. (Ellerde parmak aralarının da temizlendiğine dikkat edilmelidir. Parmakta yüzük varsa çıkarılmalıdır veya yüzüğün altına da su gitmesine dikkat edilmelidir.) Sağ avuç ile ağıza üç kere su alınır ve her defasında ağız iyice çalkalanır ve temizlenir. Daha sonra yine sağ avuç ile buruna üç kere su verilir, sol el ile sümkürülerek burun temizlenir.

Alında saçların bittiği yerden, kulakların yumuşağına ve çene altına kadar yüzün her yeri üç kere yıkanır ve temizlenir.

Sağ kol dirseklerle birlikte üç kere yıkanır ve temizlenir. (Sağ kol yıkanırken, kolun her yerinin kuru kalmayacak bir şekilde ovulması gerekmektedir.)

Sol kol dirseklerle birlikte üç kere yıkanır ve temizlenir. (Sol kol yıkanırken, kolun her yerinin kuru kalmayacak bir şekilde ovulması gerekmektedir.)

Eller tamamen ıslatılır, sağ elin için ve parmaklar başın üzerinde konulur ve bir kere meshedilir. Eller ıslatılarak sağ elin şehadet parmağı ile sağ kulağın içi, başparmağı ile de kulağın dışı; sol elin şehadet parmağı ile sol kulağın içi, baş parmağı ile de kulağın arkası meshedilir. Elleri yeniden ıslatmaya gerek olmadan geriye kalan üçer parmağın dışı ile de boyun meshedilir. Sağ ayak üç kere topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temizlenir. Sol ayak topuklarla beraber yıkanır. Yıkamaya parmak uçlarından başlanır ve parmak araları iyice temiz lenir.

Abdest alma işlemi sona erdiğinde, ayakta ve kıbleye karşı “Kelime-i Şehadet” okunur. Not: Kadınlarda ve erkeklerde abdest alma şekli değişmez.